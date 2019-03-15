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馬自達百萬柴油車瑕疵連環爆 魏憶龍律師教你自保招數

2019-03-15 16:06獨家報導

【文．社長 張淯】

日前媒體踢爆，售價逾百萬元的馬自達Mazda 6和CX-5柴油進口車爆引擎瑕疵，車輛行駛途中會因引擎過熱，突然無預警降速至30、40公里，影響行車安全。受害者車主代表日前在台北市議員鍾小平陪同下召開記者會，要求馬自達針對有問題、失速的引擎提供終身保固……

對此，大成台灣律師事務所主任魏憶龍表示，馬自達自己在官網承認，因進氣遮蔽閥的控制系統現有設定，可能會因積碳影響進氣遮蔽閥的控制角度，最嚴重情況下，引擎可能熄火，等於有11472顆不定時炸彈在台灣道路行走，影響全國人民用路安全。

魏憶龍律師(左)、社長 張淯(右)。 攝影／林晟威
魏憶龍律師(左)、社長 張淯(右)。 攝影／林晟威
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究竟消費者如何自保？產品出問題，究竟應該追究什麼責任？本刊【社長聊天室】訪問魏億龍律師，讓讀者了解產品出包的消費糾紛問題。

張淯社長：

某些消費者會直接找上消保官處理消費糾紛，但在這次馬自達車主消費糾紛當中，車主們罕見的集結起來共同請消保官處理，請問到底是什麼情形？

魏憶龍律師：

以這次馬自達糾紛來說，旗下產品價格多在1百萬以上，一般中產階級必須一年不吃不喝才買得起。消費者相信車商能提供性能好，而且能讓他們感覺安全的車子，結果發現不是。最嚴重的狀況，有車主在高速公路行駛，開到一半突然進入怠速狀態，最後緊急靠邊，滑到安全島旁邊的休息站，這樣的情況，讓車主們感到事態非常嚴重，也認為花了百萬買這樣的車，有受騙的感覺，所以開始集結，互相發表意見，慢慢發現同樣的情形很多。這顯然不是車主用車習慣或開車的問題。過程當中，部分車主發現車有問題，送回代理商或經銷商請求維修。前面的維修是付費的，有車主修了三次，共換了兩次引擎，前後花了30多萬。但是在這過程當中發現引擎有問題，便開始向馬自達反映。可是馬自達方面表示沒有安全疑慮，或是使用模糊措辭回應車主。最後雙方在台北市政府展開大型消費者爭議協調會。

張淯社長：

一般公司若產品出問題引發消費糾紛，通常會想辦法卸責，請問以馬自達這件事來說，他們是如何因應的？

魏憶龍?律師：

舉這次事件為例，在協調會當中，馬自達請來工程人員，信誓旦旦地強調車輛的安全性。去年11月底，官網報告出爐。內容指出，若在最嚴重狀況之下，引擎可能熄火，恐有影響行車安全的疑慮。同時，官網報告指出，此次引擎出包的汽車有11472輛之多。現在來跟我們投訴的車主有4百多位，還有將近9千6百多位車主還沒發現他們的車是有問題的。

雖然馬自達方面說會召回出問題的車，就像前面提到的車主一樣，之前都已經換兩次了，然後又說要召回，但馬自達方面沒有給出像是終身保固引擎等任何承諾。

張淯社長：

馬自達車主為求自保，組成自救會有什麼具體的成效？

魏憶龍律師：

在自救會發布協調會新聞稿之前，馬自達他們聲稱沒有安全疑慮，而最新報告承認有此一疑慮。車主在這種狀況之下，認為他們過去一年多快兩年的努力，終於讓真相呈現。但是，我們擔心的是，讓這11472輛車在台灣道路上行駛，萬一沒有接受召回而發生重大事故，那時候政府再來關心，大家再來檢討，就來不及了。

張淯社長：

以這次事件來說，台灣馬自達該負何種責任？

魏憶龍律師：

台灣馬自達該負起的責任，不是只有單純的召回和維修而已。他們對於這些車主應該有更多的回應。比方說終身免費保固維修，或者說回收有問題的車。在美國有訂定《檸檬法》，如果有安全疑慮的車，維修兩次以上，車子就要買回去。我們台灣還沒有立這樣的法律，所以會讓人覺得人命是否比較不值錢。連泰國馬自達都延長保固，我們卻沒有這樣的措施。

關於美國相關法規執行部分，如果有嚴重安全疑慮，回廠修理超過一定次數就要回收，或是買回去。但我們目前也沒有做到這點。

張淯社長：

一般消費者比較不知道自己的權益，像馬自達這樣的情形，消費者應該可以主張什麼樣的權利？

魏憶龍律師：

我想在法律上來講，有一個專有名詞叫「加害給付」。也就是說，你給我有瑕疵和有安全疑慮的車子，就好像我去買一隻雞，而這隻雞有傳染雞瘟一般，就像現在的豬瘟，帶了一隻傳染的豬回來，放在豬群裡面，其他的豬就生病，或者都死掉了，這就是加害給付。一般來說，債務人，像是車商是要負賠償責任的。

「不完全給付」的意思是說，你應該給我一台良好的車子，因為我花了一百多萬買這台車子，那你給我的車不是一台有品質的車，我認為這也是有問題的，而不完全給付同樣也需要賠償。但這次事件中，台灣馬自達一點賠償的概念都沒有，就是採取「召回」措施，然後慢慢修。馬自達是個跨國大企業，也是個全球品牌車商，怎麼會一點責任感都沒有？

張淯社長：

馬自達是跨國企業，然後每個車主都是小蝦米，小蝦米如何對抗大鯨魚？

魏憶龍律師：

這些小蝦米就是鍥而不捨，團結在一塊。像這次事件，一開始車主們是透過網路，大家講說買價值百萬的車，為什麼會發生這個問題，慢慢的消息傳散，因為網路時代，很容易就將消息結合起來，所以到目前為止，已經有超過4百位車主向我們投訴，請我們提出賠償。那我們也已經遞訴狀給法院，準備要請求賠償。

但是，我們在這個時候也要再次呼籲，因為我們不是只有維護車主的權益，我們還要提醒中央政府和主管機關，要注意我們所有國人的行路安全。

張淯社長：

有很多消費者擔心上法院曠日廢時，在這方面律師有什麼樣的建議？

魏憶龍律師：

在處理這件爭議上，在網路上以「大成台灣律師事務所」、還有「馬自達」為關鍵字搜尋，可以找我們事務所官網「事務所動態」，就可以找到相關內容連結，可以跟我們聯絡，我們有相關的人會提供一些資訊或建議給你，你就可以得到法律上的協助和幫忙。

如果你覺得不妥，你也可以向鍾小平議員辦公室陳情，因為鍾議員也是我多年的老朋友和老同事，感謝他這次的幫忙。當然也可以向台北市政府消保官投訴。處理消費爭議有很多管道，那目前因為我們一直跟4百多位車主結合在一塊。

如你所說，小蝦米是無法對抗大鯨魚的，只有團結在一塊，也許還可以對抗大鯨魚。

《獨家報導》第1187期 這個老商業模式 為何突然成為 企業的救命丹？
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獨家報導

《獨家報導周刊》（英語：Scoop Weekly Taiwan）是一家台灣綜合性雜誌，1986年由沈野創立，但在創辦人沈野2010年6月9日過世之後，接手發行的原總編輯林家男因為財務壓力與官司纏繞，2011年2月9日，獨家報導終於不敵現實壓力，宣布暫停發刊，進行內部重整。2011年10月1日，《獨家報導》由張淯取得經營權，恢復發行。張淯自經營《獨家報導》以來，力拚轉型，旗下產業橫跨平面、電子媒體、圖書出版、影視製作、演藝經紀、創業媒合，成為一個全方位的媒體平台，2012年8月17日，《獨家報導集團》正式成立。

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