拜文昌求考運！ 謝沅瑾曝正確撇步

【文．社長 張淯】

文昌是民俗上掌管讀書考試的神仙，是讀書人尊崇的神明，也是所有考生求取保佑的對象，文昌帝君負責管理人間功名，每年農曆二月初三是文昌帝君的生日，往往可以看見許多考生與家人帶著祭品，誠心祈求神明庇佑讀書與考試皆能順利。

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文昌帝君的生日到了，許多考生都會到有供奉文昌帝君的廟宇去祈求保佑，好讓自己順利金榜題名。就讓謝沅瑾老師告訴你怎麼拜文昌帝君！考試前可以由考生親自或是家長代為前往文昌廟，向神明祈求增加考運。對考生來說，這也有一種安定心神的功效，可以避免考試時緊張、不安所帶來的失誤。神明誕辰也是求考運的好時機，民間認為神明誕辰日到廟裡去向神明拜拜、祈願，特別能獲得神明的關注與加持。此時準備供品前往廟宇，按照正確程序向神明誠心祈求，無形中便能獲得神明的保佑。

祭拜文昌的祭品皆有特殊吉祥涵義，有些則有不佳的涵義，千萬不要拜錯了喔！ 分享 facebook

祭拜文昌時，有一些特定的祭祀品一定要準備，這些祭品是考生求考運的大法寶，能幫助考生變厲害、更幸運！但同時也要小心有些涵義不佳的供品，像是「象徵零分的雞蛋」、「象徵落榜的落花生」，在求考運的時候千萬別擺上桌。

拜文昌正確步驟

廟中拜拜祈求好考運，要特別注意拜拜的流程！以下由謝沅瑾老師說明民間一般拜拜流程，但各地的廟宇或有不同，如果不清楚或臨時忘記，可先問過廟方人員。

謝沅瑾老師親筆製作與加持的「魁星踢斗圖」，放大影印後貼於文昌位上或書桌前，有強化文昌運勢之效果。 分享 facebook

步驟一：入龍門。民間認為自廟宇左邊的門進廟，能招來最多福氣。

步驟二：拜天公爐。一般的廟宇都會設有天公爐，天公指的是最高位階的神明——玉皇大帝，在向主神致意之前，要先拜天公，以示誠敬。

步驟三：拜主神。主神是指該廟宇的主祀神明。不管廟宇的主祀是不是掌管文昌的神明，在求考運前都要先拜主神。拜主神時要稟明自己的身分、住家以及所求事項。

步驟四：拜配祀神明。所謂的配祀神明也就是主神兩旁的神明，廟宇如果很大，則後殿神明也是在這個時候祭拜。

步驟五：求考運。可以帶一些考生平常使用的書本文具等，向神明說出考生姓名、地址、考試日期與內容後，將這些物品在主爐「過香火」（在主爐上方順時針轉三圈），便可以得到神明加持。

步驟六：放准考證。求考運時如果已經有了准考證，要記得將准考證影印本帶來，放在供桌上或廟方統一擺放的地方，能讓神明對你印象更為深刻。盡量不要攜帶正本前往，以免不慎遺失。

步驟七：點燈祈福。如果廟裡備有文昌燈或者燭台，考生也可以為自己點一盞燈或一對蠟燭，象徵照亮自己的考運，對於運勢的提升也有一定程度的效果喔。另外也有些廟宇有特殊的祈福方式，考生也可以入廟隨俗。

步驟八：出虎口。敬拜完成之後，必須要經由廟宇的虎邊離開，即能趨吉避凶，好運滿滿。民間也認為「龍門進、虎門出」代表「入相出將」。

魁星踢斗考運增強術

魁星原指北斗星「璇璣杓」，魁星的形狀就是一個「鬼」，踢著一個「斗」。魁星也可稱作「魁星爺」、「文魁夫子」，傳統上被認做是讀書士子的守護神。「魁星踢斗圖」描繪一名紅髮藍面鬼，站立於鰲頭之上，一腳向後翹起像鉤子踢「斗」字，一手捧墨斗，另一手執筆，這幅被讀書人認為是高中科舉的預兆。

魁星既是保佑讀書的神明，為什麼形象又是一隻鬼呢？有關魁星的傳說之一就說到，魁星高中進士之後，晉見皇帝時，卻被皇帝嫌相貌太醜，被當場除名，又悲又憤的他一頭撞死在大殿上，而等皇帝看到他才華洋溢的文章時已經後悔莫及。

魁星死後被上天封為魁星神。因此考試時可以帶著「魁星踢斗圖」，甚至是魁星爺的小像，民俗上認為可以獲得魁星爺的保佑，增加考運。

今年的流年文昌位在正北方，可以在家中北方的位子擺放文昌筆架、紫水晶或是長明燈，都可以產生一定的效果。 分享 facebook

神奇的文昌位

今年的流年文昌位在正北方，如果家中有考生想要運用流年文昌位來強化文昌運和考運，可以在家中北方的位子擺放文昌筆架、能照亮文昌位的長明燈，或是能增加思考判斷能力的紫水晶，都可以產生一定的效果。要注意文昌位必須保持乾淨、整齊、明亮，不可隨意拿來堆放垃圾或雜物，以免影響考生的運勢。

書桌擺放秘訣

一般來說風水上書桌的擺放都會建議要緊靠實牆，讓背後有靠。但如果是在學的年輕或年幼學生的話，就要特別注意不僅不能背靠實牆，還要讓學生完全的面對實牆，因為這樣的擺設方式，能夠讓他眼前沒有干擾的事物，像是房間的擺設、電視、海報、床鋪、物品、窗外風景之類的都不會進入眼簾。一旦面對的只有牆壁，他便能較為專心，讀書的效率跟成果都會較高。

小孩書桌擺設最大的原則是面牆。面牆的位置受到的干擾比較小，如果是面窗或面門，容易因為外界的物品移動、光線或聲音的影響而分心。 分享 facebook

另一方面來說，背後無靠的這個狀況，能讓他在潛意識中產生一定的緊張感與警惕，包括像是小至家中長輩會不會發現，大至本身在學校的競爭力如何，未來的前途等等，都會不知不覺的考量進去。因此便不會因為有過多的安全感，而想去做讀書學習以外的事。像是雖然是看教科書但其實裡面是漫畫，或是好像在用電腦查資料，但其實是另外開了視窗在玩線上遊戲。或是甚至藉由電腦螢幕的遮擋，背靠在牆上睡覺。

就另一個觀點來看，風水上認為如果讓學生坐在背後有靠的位子，則容易出現背後有人撐腰而肆無忌憚、不聽管教的狀況。例如有祖父母寵愛而不聽父母管教，或是因為家長溺愛幫著說話，因此不聽學校老師管教的狀況。這個部分的影響不僅會出現在學習的效果與成績上，甚至連學生本身的人格發展或是品德教育都會受到一定程度的影響。

然而這個面向牆壁的擺放方式，還是要注意一些其他的書桌擺放原則，例如依然要避開開門出入動線，房間門要能在視線前方，以及避開橫樑壓書桌的狀況，如果橫樑一定無法完全避開，則要儘量調整成避開座位的區域，如果只有部分壓在桌面上，基本上並不會造成太大的影響。

一旦學生畢業，脫離學生身份，正式成為社會人時，就要注意盡快將書桌轉向，或改到其他適合背後有靠的方位，以免在風水上產生背後無靠，在公司不容易獲得上司或同事支持，感覺孤立無援，必須單打獨鬥的負面影響。