藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

【文．陳煥鈞】

國民黨在2014年和2016年兩次大選中慘遭滑鐵盧，讓民進黨成為具完全執政優勢的執政黨，然而，2018年選戰，民進黨不僅執政縣市銳減，地方民代席次也掉了好幾席，許多原先該大勝的城市如高雄市也都失守，這不僅讓人跌破眼鏡，更令人好奇究竟是為什麼？

圖：編輯部、台中市議員陳成添與謝明源 分享 facebook

對於民進黨此次選戰失利，各方有不同見解。然而，有人認為「不當黨產處理委員會」讓國民黨難以動用黨產，使得地方派系因而團結整合，進而讓國民黨打贏選戰，而前立法院長王金平更是其中關鍵角色。

國民黨在缺乏黨產之下，如何以地方派系突圍？國民黨各地派系又是如何整合？民進黨敗選只是地方派系問題嗎？針對上述問題，本刊將分析此一現象。

2016年正副總統和立委選舉，國民黨慘遭滑鐵盧，民進黨取得完全執政優勢。然而，2年後風水輪流轉，民進黨在2018年9合1選舉中兵敗如山倒，許多原本執政的縣市都出現「綠地變藍天」的狀況。

王金平在此次大選扮演吃重角色。 編輯部、台中市議員陳成添與謝明源 分享 facebook

到底是什麼原因，讓自2014年起至2016年兩次大選一路吃敗仗的國民黨，突然像起死回生一般，選後執政縣市倍增？關於這種狀況，各家眾說紛紜。有人認為，民進黨這次慘敗來自施政不力；也有人認為，韓國瑜聲勢高漲，不只順利擊敗原先被看好順利連任的陳其邁，也帶動國民黨整體選情。

雖然各界對於國民黨這次選舉大有斬獲的成因，抱持著不同看法，但常在大大小小選舉中做為關鍵角色的地方派系，在這次2018年9合1選舉中也同樣成為國民黨大勝的關鍵之一。中華兩岸事務交流協會副會長練卜鳴認為，去年民進黨之所以大敗，「不是國民黨大勝，是地方派系的勝利」。

黨產被抄 地方派系伺機而動

練卜鳴認為，雖然經過2014及2016年兩場敗選之後，國民黨氣勢一瀉千里，且黨主席雖更替，並未因此進行路線調整，「不當黨產處理委員會」和「促進轉型正義委員會」的成立，更是讓國民黨邁入危急存亡之秋。

有媒體報導，金管會主委顧立雄在擔任黨產會主委時，大動作處分中投和欣裕台兩間公司，其原因在於，顧認為這兩間公司約15至20億的股權或股息，會挹注到國民黨的選舉經費當中，讓國民黨打選戰有充分的銀彈，顧甚至聲稱，此舉是黨產會扮黑臉，幫國民黨瘦身。

盧秀燕（右二，著藍衣者）親切的形象讓選民喜歡。 圖：編輯部、台中市議員陳成添與謝明源 分享 facebook

顧立雄和黨產會大動作處分國民黨黨產，一度讓國民黨連薪水都無法發給黨工，然而，正所謂「危機便是轉機」，黨產被抄，反而讓與國民黨有關的地方派系得以生存，甚至團結在一起。

練卜鳴認為，2018年地方選舉意外讓國民黨尋得機會。其原因絕對不只「民進黨中央執政不力」的因素。而國民黨之所以在失去黨產後，還能扭轉局勢的關鍵就在於地方派系，而前立法院長王金平在這其中扮演著關鍵角色。

還在當立法院長時，王金平便長期經營這些所謂的地方派系。王金平曾在與前總統馬英九角逐國民黨黨主席大位時，和地方派系結盟，雖然最終鎩羽而歸，地方派系在馬英九執政時期也受到打壓。然而，即使在大環境不利的狀況下，地方派系接地氣的特性，讓其仍能潛伏並伺機而動。

陳成添認為民代重心在服務在地鄉親。 圖：編輯部、台中市議員陳成添與謝明源 分享 facebook

王金平攜手派系 劍指民進黨

而後，王金平和地方派系東山再起的時機來臨，那就是去年的9合1選舉。

在該次選舉當中，有幾位候選人是由派系提名的，這些人有高雄白派背後撐腰的韓國瑜、由台中紅黑兩派合作協力的盧秀燕、王金平出馬在彰化協助擺平各派系推舉的王惠美、隸屬黃派的苗栗縣長候選人徐耀昌、前新竹縣長邱鏡淳力挺的楊文科、張榮味的妹妹張麗善出馬角逐雲林縣長、嘉義市黃家掌門人黃敏惠、台東饒家饒慶鈴、前花蓮縣長傅昆萁的妻子徐榛蔚，以及出征台南的高育仁兒子高思博等。

王金平在競選期間親自出馬，針對包含台中市在內的中南部縣市，為各縣市候選人安撫或拉攏反對派系，甚至還出錢出力幫這些候選人打選戰。

韓國瑜登高雄市長大位 不只靠網路

舉例來說，韓國瑜之所以能在高雄市長之爭中出線，除了韓國瑜本身的個人魅力及空戰策略創造聲勢，作為白派大老的王金平出手幫忙也是重要的取勝關鍵。王金平調動子弟兵，高雄市農會理事長蕭漢俊啟動農會系統，不只如此，王還出資近3千萬元，為韓國瑜舉辦造勢活動。

除了高雄，王金平介入其他地方調停派系，像是主動深入台中市，加強輔選力道，讓紅派操盤手林敏霖願意協助盧秀燕；讓和蕭家班交好的陳以真家族，在選戰中作壁上觀，並且暗中出力幫助同黨出馬參選的黃敏惠；赴澎湖勸退前立委暨無黨團結聯盟主席林炳坤放棄角逐縣長大位，讓賴峰偉順利出馬競選，在王金平出力協助下，這些縣市長參選人最終也順利當選。

不只前述地區，針對嫡系人馬王惠美角逐百里侯大位的彰化縣，王金平不僅親自出馬整合派系，還讓自己的親信，也就是前立法院秘書長林錫山為王惠美操盤，連幕僚都承認王金平這次在彰化打選戰著力頗深。

謝明源認為林佳龍連任失利和大環境形勢不佳有關。 圖：編輯部、台中市議員陳成添與謝明源 分享 facebook

成也派系，敗也派系

如果說國民黨在去年九合一選舉大勝是靠派系，那麼，民進黨的慘敗也和派系脫不了關係。民進黨在該選舉兵敗如山倒，黨內最大派系「新潮流系」以及任職高雄市長時，手握資源甚至多到可自成一系的總統府祕書長陳菊，皆淪為眾矢之的。

據了解，包含總統蔡英文在內，諸如行政院長蘇貞昌競選新北市長，或是台南市長黃偉哲在競選市長期間，都和新潮流系合作。而行政院副院長陳其邁在競選高雄市長時，則是和陳菊合作。

然而，選舉過後，蘇貞昌一如外界預期慘敗，即使黃偉哲在被視為是綠營鐵票區的台南勝出，仍不如2014年賴清德競選連任台南市長時，那絕對領先的票數，同樣被視為是綠營大票倉的高雄市，本來被看好勝出的陳其邁，也大爆冷門輸給韓國瑜。

據報載，民進黨之所以慘敗，在於中央地方首長多為新潮流系，或是從陳菊執政時期的高雄市府出身，然而，中央執政不力、高雄市民眾對民進黨長期執政的不滿，以及部份人民對新潮流系操弄手法的反感，讓人民失去對民進黨的信任，甚至連民進黨黨內也出現對新潮流系不滿的聲音。

選後茶壺內風暴 新潮流重鎮台南上演

民進黨的「黨內互打」，並未隨著九合一選舉落幕而結束，黨內對新潮流系不滿的聲音，不只延燒到台南市議會議長選舉，甚至還讓國民黨在被視為深綠選區的台南市第二選區出現一線生機。

意欲角逐台南市議會議長選舉，原為民進黨籍的郭信良，選前便已痛批新潮流系鴨霸，想要「整碗捧去」，甚至不惜與國民黨，還有無黨議員結盟，在選舉當天率3位同黨黨員，宣布脫離民進黨，最終還當選議長，讓民進黨不只痛失正副議長寶座，黨團也一次流失4個成員。

不僅如此，在台南市第二選區立委補選中，在民進黨中央宣布徵召新潮流系的郭國文出馬競選後，有意角逐該立委補選的「最強村姑」陳筱諭，不滿黨內未事先充分協調便做此決定，憤而決定退黨參選，甚至還直接喊出「不能讓新潮流綁架台南」。陳筱諭此舉讓綠營分裂，也讓狹著韓國瑜「韓流」餘威參選，角逐此一席次的國民黨籍謝龍介有望找到突破口，出現勝選之機會。

陳成添：盧秀燕勝選來自個人實力

國民黨敗部復活，是因為黨產被抄促進地方派系整合？作為國民黨地方民代的台中市議員陳成添並不這麼認為。據他了解，對於國民黨各級民代，以至於縣市長，或是其他基層人員來看，國民黨黨產被處理掉與否，對他們來說並沒有任何影響。

另外，陳成添也認為，其實所謂的派系也只是講利益關係，所謂「西瓜偎大邊」，看誰比較有利益就押寶在誰身上。所以，陳成添認為，將國民黨去年選舉大勝歸因於黨產被抄促進地方派系整合，其實是言過其實的說法。

以地方選舉來說，包括去年台中市長選戰，盧秀燕達到8戰8勝的戰果，被譽為「不敗女王」。而盧秀燕能夠成為台中市長，自有其過人之處，不單只有所謂「靠派系」的說法。陳成添表示，以他長年和盧秀燕在同一選區的觀察，盧之所以能擊敗林佳龍的原因，來自於盧秀燕的個人表現。

首先，陳成添透露，盧秀燕的選民服務做得非常到位，其所屬選區選民的需求都能顧到，而且盧親切的形象也深受選民喜歡；另外，陳成添也認為，盧秀燕在立院的問政表現也是有目共睹，任職省議員至立委期間，有18次被公民監督國會聯盟等公民團體評鑑為第1名優質立委。

中央施政成民進黨敗選包袱

事實上，「中央執政不力」仍是影響各地選情的一大要素。關於林佳龍之所以從上屆選舉大贏20多萬票，到這次選舉倒輸20多萬票的原因，隸屬民進黨陣營的台中市議員謝明源認為，派系固然有其影響，中央施政致使大環境不佳，所引發的民怨不利選情才是主要原因。

中央施政不力如何影響地方選情？謝明源舉例，如年金改革，公務員和教師的年金被刪，導致這些人轉投國民黨；另外，一例一休修法不夠周全，造成勞資雙方都不滿；還有，漁、農和水利會修法也衝擊到整體選情；還有，中央選舉委員會將公投綁大選的作為，讓年長者在投票日當天，因無法久候而放棄投票也是一例。

另外，比起黨產會，謝明源覺得促轉會的作為，如前副主委張天欽在選舉期間曾說，如果沒操作當時的新北市長候選人侯友宜的過往爭議，很可惜，甚至還將促轉會形容為「東廠」，此一說法讓中間選民感到失望，進而影響到他們投給民進黨的原因。