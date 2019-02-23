親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

等超久！5566的他終於來了 卻驚爆第五椎弓斷裂

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 08:06獨家報導

【文．社長 張淯】

2019年初台灣最夯的新聞，就是有網友發現2018年度所發生的豬隻瘟疫事件，早在2017年底，就已經被風水命理界教父謝沅瑾老師預測到了，甚至包含事件發生的方位、動物種類都精確完整地預言出來，並且準確地應驗！

中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理／民俗文化研究中心
中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理／民俗文化研究中心
分享

本次《獨家報導》「社長聊天室」專訪這位名揚國際的命理風水界教父，同時也是中華堪輿道派掌門宗師的謝沅瑾老師，與中國正統民俗風水教育協會全國總會副理事長的謝沅蓁老師。請兩位謝老師從傳統民俗的觀點，來談談大型事件「預言」背後的原理與依據，及歷史上有關大型事件「預言」的有趣與驚人記載故事。

社長張淯：

我們今天專訪台灣國際級易經風水命理大師、中華堪輿道派掌門宗師的謝沅瑾老師。我們都知道老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，長紅的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。

而台灣火紅的風水命理民俗節目《台灣妙妙妙》、《不可思議的世界》、《風水！有關係》等等，都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體更是經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

謝沅蓁老師身為謝沅瑾老師的親妹妹，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中國正統民俗風水教育協會全國總會副理事長，也有許多民俗觀點與故事可以分享。請問兩位謝老師：大型事件「預言」背後的原理與依據為何？

謝沅瑾老師：

「預言」這件事對古今中外任何人來說都是一件神秘而有趣的事情，對未知的事情產生好奇心，可以說是人之常情。不過對多數一般民眾來說，因為往往有太多不知從何而來的「預言」，例如今天誰預測了什麼，明天誰又預測了什麼，許多到最後也證實只是無稽之談，於是就像是個茶餘飯後的聊天話題一樣，基本上不會有太多人會認真以對。

然而對於一個真正認真想要進行「精準、正確」預言的命理師來說，若要進行「預言」，其實事前要進行許多的資料蒐集與查閱，參考許多相關資料，並且進行分析、統整，從中間發現像是因果關係、規律、各種必然出現或必然不出現的狀況。

除此之外，很重要與關鍵的一點，就是命理師本身的經驗與判斷能力，要正確分析資料與抓出最可能的結果，往往要靠命理師多年以來的經驗。

謝沅蓁老師：

謝老師剛剛說的，就像我們可能在電影或戲劇裡面看過的，同樣是預測天氣，科學家可能需要調出衛星雲圖、溫濕度記錄，以及歷年氣候資料，才能做出判斷。然而一個經驗老道的老農夫，可能只要抬頭看一下雲的形狀，風的吹法，或是聞一下空氣的味道，就可以精準預測天氣的走向。

這並不是說哪一邊會比較正確，因為科學家與老農夫各有各的判斷依據，也各有各的盲點，這個必然的。例如科學家在針對較為長期數週甚至數月，且較為大面積地區的天氣預測時可能比較準確，而老農夫可能對於短期數天，甚至數小時的地區性預言較為準確。

所以，在做大型事件的「預言」時，除了從古代流傳下來的書面資料以外，也需要命理師對這些資料的分析能力，還要加上本身的經驗與直覺，才能做出更接近、更精準的預言。

中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理／民俗文化研究中心
中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理／民俗文化研究中心
分享

社長張淯：

其實謝沅瑾老師準確預測2018年豬瘟這件事，在台灣引起非常熱烈地討論。根據我們的觀察，眾多長期關注謝沅瑾老師的網友指出，其實這十幾年來，謝沅瑾老師的預言幾乎都準確命中！像是2003年SARS禽流感疫情，2004年印度洋大地震引發的南亞大海嘯，2011年日本大海嘯，以及2014-15年間包括馬航與台灣復興航空的數次嚴重連續飛機失事。可以說這十幾年預測推算的大事件全部發生應驗！請問謝老師「預言」的依據為何？

謝沅瑾老師：

一般來說會根據幾項原則，一個就是當年的年份與各月份、甚至各天的天干地支是否有沖剋，若是有產生沖剋的狀況，則要進一步看沖剋的型態是哪種？以剋為例，在命理五行上，像是我們熟知的木剋土、土剋水、水剋火、火剋金、金剋木，都可能會導致出現不同的狀況。

而有時候可能在一方面產生五行沖剋，但另一方面又出現五行相合的狀況，這樣的分析又更為複雜。這也就是剛剛說的，一旦紙上資料分析出現看似多重結果或是看似互相矛盾的結果時，就非常需要仰賴命理師本人的分析判斷能力。因為事實只有一種，一般來說幾乎不可能在同一時間，同一地點發生完全不同的兩個事件。

謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受各大電視與平面媒體採訪。...
謝沅瑾老師為台灣最知名的國際級易經風水命理大師，長期接受各大電視與平面媒體採訪。 中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理／民俗文化研究中心
分享

另外就是需要參考古代與預言相關的書籍，以古代一般平民比較會關心的氣候來說，古代以農立國，因此當年天氣的好壞，除了影響民間的富足與否，甚至會影響一國的興衰，因此古代便有《黃帝地母經》的出現。黃帝跟地母都是神話人物，可合理推斷自然是高人假託神明之名所做。《黃帝地母經》共有60首，也就是以六十甲子為一個循環，每年除了有一首「詩」，還有一個「卜」，這兩個合起來看，就是針對該年的整體運勢所進行的預測。

謝沅蓁老師：

當然到了現代，民間對於《黃帝地母經》有許多的評論，像是《黃帝地母經》是當年所謂「中原文化」的產物，預測的範圍應該是以中原地區為主，另外這幾十年來氣候變遷，氣候越來越極端，因此60年為一循環的預測，準確度應該會逐年下降等等。但就像謝老師剛剛說的，書面資料只是一種參考，最重要的還是命理師本身對這份資料的解讀能力。

謝沅瑾老師：

「預言」所需的另一種重要參考資料，則是古代命理高人所進行的「預言」，在這邊我舉幾本大家可能比較常聽說的預言書，像是商周時代姜子牙的《萬年歌》，三國時代諸葛亮的《馬前課》，唐朝李淳風、袁天罡的《推背圖》，明初劉伯溫的《燒餅歌》等，以上幾本都是命理界赫赫有名的預言書。

當然就像《黃帝地母經》一樣，有一部份可能是高人假託神明或是名人之名所做，但這並不影響其準確性，像是以《推背圖》來說，準確性就往往為世人所讚嘆。

謝沅瑾老師準確預言豬瘟，網友指出其實謝沅瑾老師在這十幾年來的預言，幾乎都準確的命...
謝沅瑾老師準確預言豬瘟，網友指出其實謝沅瑾老師在這十幾年來的預言，幾乎都準確的命中！（翻攝自新聞畫面） 中華堪輿道派、中華易經道派、謝沅瑾命理／民俗文化研究中心
分享

謝沅蓁老師：

《推背圖》背後有個曲折的故事，據說是當年李淳風、袁天罡曾跟唐太宗預言，武則天將來會成為女皇帝，對唐太宗來說，再怎麼寵愛一個人，也不能讓她有機會斷送自己後代的江山，因此便將她刻意冷落，直到唐高宗時，因為太喜歡武則天，便把她從寺廟接回宮中為妃，最後武則天才一步一步爬上皇帝的寶座。

而等到武則天登基後，知道了當年是因為李淳風、袁天罡的關係，才導致她當年不得唐太宗寵愛，並差點老死在寺廟中，一時氣憤便想要殺掉兩人。但她同時想到一件事：「為什麼他們可以準確預言我會當上皇帝？」於是便召兩人入宮，得知了準確預言的秘密，同時也得知了自己的武周只會有自己這一個皇帝，接下來天下還是會由李氏掌管。

武則天感嘆之餘，便要求李淳風、袁天罡將之後歷朝歷代會發生的狀況，寫成一本預言書，但武則天為了怕有人像她一樣受預言所拖累，另一方面也要求兩人要以隱晦、難以理解的文字與圖案，來完成這本預言書，因此今日看到的《推背圖》才會如此艱澀。

謝沅瑾老師：

當然這只是有關《推背圖》傳說的其中一種。對我們命理師來說，若能做出正確的預言，讓世間能盡可能的避開大型災難，儘量減少傷亡與損失，這才是命理師預言的正面意義！

社長張淯：

非常感謝兩位謝老師詳細為我們介紹「預言」這個主題，也告訴我們許多民俗上的歷史故事與正確知識，在此也祝各位讀者都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！

《獨家報導》第1186期 翻轉宜蘭震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地
《獨家報導》第1186期 翻轉宜蘭震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地
分享

獨家報導

《獨家報導周刊》（英語：Scoop Weekly Taiwan）是一家台灣綜合性雜誌，1986年由沈野創立，但在創辦人沈野2010年6月9日過世之後，接手發行的原總編輯林家男因為財務壓力與官司纏繞，2011年2月9日，獨家報導終於不敵現實壓力，宣布暫停發刊，進行內部重整。2011年10月1日，《獨家報導》由張淯取得經營權，恢復發行。張淯自經營《獨家報導》以來，力拚轉型，旗下產業橫跨平面、電子媒體、圖書出版、影視製作、演藝經紀、創業媒合，成為一個全方位的媒體平台，2012年8月17日，《獨家報導集團》正式成立。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 08:18

翻轉宜蘭 震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地

2019-02-23 08:19

要翻轉 還是維持現狀？

2019-02-23 08:19

扛起竹聯半壁江山的元老鍾馗 李宗奎不為人知的真相內幕秘辛

2019-02-23 08:08

獲頒卓越貢獻成就獎 謝沅瑾聲名遠播全世界

2019-01-29 09:33

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

突圍重生改革再出發 張淯翻倍媒體價值鏈

2019-01-29 09:29

落實共存共榮 尖山發電廠辦多項公益

2019-01-18 08:51

台電尖山廠善舉 助215位獨老採購年貨

2019-01-18 08:51

隧道撞鬼？ 風水命理大師教你如何化解

2019-01-14 15:36

快速奪命食道癌 張振榕醫師教你3大危險因子

2019-01-14 15:34

醫美讓我瞎了眼 「冒牌生」手術失敗背後真相

2019-01-14 15:31

從生活體悟 于千祐找出道之真義

2019-01-04 09:05

等待小沙粒蛻變 開蚌成珍珠

2019-01-04 09:05

以命換命！ 命理大師談恐怖抓交替

2019-01-04 09:05

地表最強政壇第一網紅 韓國瑜最驚人網路行銷實戰秘辛

2019-01-04 09:02

在江湖討生活 要搞懂這招！

2018-12-22 11:21

名人風水蘊藏驚人能量 中台灣龍脈震撼曝光

2018-12-22 11:17

踢爆私募制度埋地雷 小股民血本無歸？！

2018-12-22 11:15

台塑黃耀南備受信任器重 用感恩的心承續王永慶精神

2018-12-05 08:43

超級名人堂 專業平台 共振人聯網效應！

2018-12-05 08:43

蜈蚣煞？藥罐煞？ 謝沅瑾化解疾惡風水

2018-12-05 08:43

震撼人心的感恩節背後

2018-12-03 10:40

陳文新4度叩關 拚三星鄉長

2018-11-14 08:55

細數陳光復政績 治理縣政模範生

2018-11-14 08:53

宜蘭三星議長vs鄉長 陳文昌高喊團結

2018-11-13 17:04

百業停滯看不下去 前縣長賴峰偉重披戰袍

2018-11-13 17:04

選戰民調領先 林姿妙拒絕口水戰

2018-11-13 17:03

凶煞送肉粽 謝沅瑾談禁忌 解冤怨

2018-11-07 09:59

傳媒航母創新局 再造無限續航力

2018-11-07 09:54

張淯顛覆媒體思維 獨家報導成功翻轉重生

2018-11-07 09:54

一本雜誌崛起的背後秘辛

2018-11-07 09:54

道家文化交流大放異彩 大中華易經名師台灣頒獎

2018-11-07 09:54

說一分做十分 林姿妙拼宜蘭綠地變藍天

2018-09-05 14:36

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28
看更多

熱門文章

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 08:06

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

會說三國語言的陽光女孩熱愛運動 未來想進運動照護領域

2019-02-22 10:43

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

甄選戰》豐富圖表、具體實例 讓他順利考上台大工管

2019-02-22 10:45

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

老街新活力 相約訪旗山

2019-02-21 08:43

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 07:54

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51

甄選戰》客製書審、依經驗整合論點 他如願考上北大法律系

2019-02-22 10:44

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

奧運概念股站上起跑點

2019-02-21 12:06

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top