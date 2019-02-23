扛起竹聯半壁江山的元老鍾馗 李宗奎不為人知的真相內幕秘辛

【文．陳曉玫、陳煥鈞】

綽號「鍾馗」，人如其名，相貌堂堂，虎背熊腰，在幫中的地位與份量，也是公認最具有扛起竹聯半壁江山的元老，早已退出江湖，曾在2007年，身為已故竹聯幫精神領袖陳啟禮葬禮中，「護靈十堂主」之首…..他，是影響力十足的公認最具有扛起竹聯半壁江山的元老「李宗奎」。

黑幫的神秘面紗，外人難以一窺究竟，筆者秉持著有助於讓外界更貼近觀察了解，於是鼓起勇氣想盡辦法想要報導，「鍾馗」了解筆者的來意，表示十分歡迎，初次見面就忙著招呼本刊這些初次謀面的記者，完全不懼可能就此曝光躍上螢光幕前，從此黑幫不再莫測高深，道上人物的血肉筋脈一一呈現。

眷村軍人魂，豪氣領導

初見李宗奎，他和畫中的鍾馗一樣，身軀魁梧，如同小說、電影情節中的江湖豪俠，聲若洪鐘，目光如炬，流溢瀟灑不羈真性情。然而，顛覆江湖人窮凶極惡的刻板印象，粗獷外表下，李宗奎卻顯得和藹可親。

回憶童年在板橋眷村「大庭新村」長大的李宗奎，當時是調皮搗蛋的小鬼，在課業上卻有不錯表現，念完大安初中（現大安國中）後，進入陸軍官校預備班預12期，直升陸軍官校43期。官校生活的薰陶，培養出李宗奎的卓越領導力，他甚至自詡以進入官校為榮。1970年代，兩岸關係仍緊張，但他不畏惡劣環境，從台灣被調派到金門，由副連長升任連長。

一場衝突人生巨變，走入江湖路

身處資源不足的外島，雖然沒水沒電，但李宗奎磨礪自身意志，愉快度過這段歲月。在金門，負責查哨工作的他，將整個據點走透透，盡忠職守的表現，拿到最優連隊殊榮，獲當時前國安會秘書長丁渝洲等人賞識，因此和他們建立良好關係。

後來因故和部隊旅長發生衝突，當時年輕氣盛的李宗奎提前退伍，軍旅生涯就此畫下句點，轉而投身竹聯幫，走上江湖不歸路。

迅雷掃黑，人間鍾馗落難

台灣歷史上有三大掃黑專案，分別是1984年的「一清專案」、1990年的「迅雷專案」及1995年的「治平專案」。李宗奎加入竹聯幫後，被檢警盯上，先後在「一清專案」和「治平專案」中被逮，被送到綠島接受管訓。

那時，李宗奎軍中建立的人脈發揮作用。負責監送李宗奎去綠島的直升機駕駛，是昔日官校學弟，這位學弟基於昔日情誼，在眾目睽睽下向李宗奎敬禮，甚至幫忙揹行李，為此還被記了申誡。面對大批媒體包圍，李宗奎一派瀟灑地說「早去早回，照好看一點」，隨即登上直升機飛往綠島。

綠島的單人牢房，讓李宗奎備感寂寞，但他咬牙撐過2年管訓生活。除了一些固定勞務，李宗奎透過看書排解寂寞，閱讀唐太宗治國的《貞觀之治》、柏楊版《資治通鑑》，還有背誦《正氣歌》等。規律的獄中生活，讓李宗奎的身體狀況變得比管訓前更健康。

或許是對人生已然看開，事後回想起來，李宗奎語氣平和，認為這兩次管訓有得必有失「失之東隅，收之桑榆」，身體變健康了，可以多活二、三十年。

管訓男兒，遇見真愛

結束綠島管訓返台，李宗奎因緣際會認識他的妻子。李宗奎回憶，到陽明山遊玩時看到一位女孩，覺得女孩很單純、美麗，便上前搭訕，女孩家住陽明山，所以李宗奎經常去她家走動，於是感情逐步升溫。

雖在綠島受過管訓，妻子和她的家人不以有色眼鏡看李宗奎，甚至對他禮遇有加，太太並未嫌棄他坐過牢，而且夫妻感情非常好，甚至岳父也和他很投緣。李宗奎和太太在2001年才正式結婚，並在環亞飯店「上海灘」席開2百多桌宴請親友。

司法迫害，變身媒體人

提起媒體和外界的批評，李宗奎顯得頗為無奈。他自認是講義氣的人，因此會受到較多「委屈」。這所謂的「委屈」是什麼？李宗奎曾分別在2000和2011年被拘捕，檢方指控李宗奎涉4起案件。

李宗奎表示，其中3案件受害者他根本不認識，另一位只見過一次面，但檢方卻堅稱李並未吐露實情，李宗奎強調自己並未說謊「我講的是實話，我講謊話臉會紅的」，言談間展現出對檢調單位的不滿，檢方將李宗奎以「恐嚇取財」罪起訴。

律師建議，若接受認罪協商，當天就可結束判決流程。李宗奎認為自己並未涉案，反過來控告這3位認定其有罪的檢察官。

案件一拖就是半年，開庭辯論先後，又換了3位女法官，他們窮追猛打，但在李宗奎極力反駁之下無法回話。對於無端被指控以暴力介入都更，李宗奎說，「報章雜誌把我亂登，登得一塌糊塗」。李宗奎事後試圖反控3位檢察官、一位報導李涉案的記者，最終未果。

事後檢調仍持續緊咬他不放。檢察官趁李在醫院檢查身體時，將其逮捕，判刑7個月。幫他辯護的兩位律師表示，從沒見過像李宗奎這樣的案子。李宗奎認為「做兄弟是最弱勢的，要修理你就修理你，要給你難堪就給你難堪。」媒體已將他們醜化。

自己的身分不被社會接受，遭媒體大肆渲染，讓李宗奎起心動念想找個發聲管道。後來，李宗奎接任《中華時報》董事長一職，從此多了「媒體人」頭銜。

滄桑已過，不再過問江湖事

婚後的李宗奎雲淡風輕，不再過問幫派任何事情，偶而會跟昔日兄弟們聚會吃飯。李宗奎目前的重心就在《中華時報》，以及湖北同鄉會相關活動等。

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李宗奎 簡介

台灣供井國際控股集團董事長

東奎國際有限公司總裁

《中華時報》董事長