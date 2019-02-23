要翻轉 還是維持現狀？

【文．社長 張淯】

某天，慵懶的午後時光，讓人放慢了腳步，天氣有點涼，但，對某些人來說，內心感覺是溫暖的，因為，這是一次充滿激動的特殊日子！

這次的聚會，匯聚了許多影視人，大夥們相知相聚，凝聚飽滿的精神力量，在這裡，朋友情誼，話語真實，來自影視圈無與倫比感動的光芒，也恰如其分地閃耀著每個人心中的滿懷熱忱。

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原來，一場穿越古今中外的劇情不再是浙江省橫店影視城的專利！午後慵懶的愜意時光，適合用拍攝製作展現的神性內涵滋養的靈魂喚醒感官，延續探索拍攝製作美學的精神，開啟「影視文創」的「影視教育新基地」的序幕， 緊接著獻上驚豔視覺的當場空拍作品，多層次的空拍影片視覺饗宴，讓所有人沉浸在這即將催生的跨越時空背景的影視教育新基地……

影視文創扛大旗

大家一定看過或聽過《延禧攻略》、《武媚娘》、《美人心計》、《步步驚心》、《宮鎖心玉》、《花千骨》、《琅琊榜》、《蘭陵王》、《武媚娘傳奇》、《羋月傳》、《傾世皇妃》等戲劇，這些都是在全球規模最大的影視拍攝基地──橫店影視城所拍攝，包括廣州街、香港街、明清宮苑、秦王宮、清明上河圖、夢幻穀江南水鄉、明清民居博覽城、華夏文化園、屏岩洞府、大智禪寺、民國街、春秋園、唐宮等十餘個跨越幾千年歷史時空的影視拍攝基地。

據了解，文化部預計投入國發基金百億元，端出影視內容獎補助與投融資雙拼政策牛肉，獲得國內外影視圈響應！在補助案方面，發展出4大國際合作新商業模式，吸引福斯、Netflix、HBO等國際平台，攜手國內製作公司合資、合製台灣原創戲劇，這2、3年將陸續推出在全球播映。

然而，各行各業的邊界逐漸融解，跨界競合的時代已來臨，新媒體潮流來勢洶洶，影視人必須要有全新的思維，才能因應時代的洪流。

OTT市場規模不是重點，內容深度才是重點！如何與國際團隊接軌，是當前最重要的成敗關鍵！身為《獨家報導集團》創辦人，筆者挑戰最困難的影視製作，以不同於以往傳統電視、電影人的新觀點，引領有夢想、有創意、有幹勁的年輕影視人，共同碰撞出全新燦爛的火花。

突破，人才混血

得以遇到強而有力的奧援，不僅讓筆者再次看到不同的一絲曙光，但，眼見數位大浪不斷襲來，眾多媒體王國有如建立在流沙之上一樣，基石逐漸被淘空，筆者深知已經沒有空再觀望與等待，找出《獨家報導》在數位匯流時代的位置，已成為當務之急。

值得高興的是，筆者發現，跳脫紙本與出刊頻率的限制後，可以做到的事，更多也更廣，因此，《獨家報導集團》大膽創新，從平面、電子媒體，跨足到影視製作、演藝經紀、新生代影視人才的教育培訓、布局影視創作基地，成為文字影音媒合的全方位媒體平台。

在新舊媒體過渡的時代，《獨家報導集團》延攬各界精銳與人才，不只建構平面媒體與影視全面整合的價值鏈，更全面啟動媒合領域，以創新的商業模式，重新擦亮招牌。

筆者建構全方位的經營模式，打造廣而深的經營觸角，早已全面轉型，從多元出發，重新寫下媒體定位，緊跟行業融合的趨勢，從單一轉型到多元化，打造系統性、全方位的媒體和產業格局，此外，筆者還不斷拓展業務範圍，發揮範圍經濟效應，尋求產業的多元化發展。

亮點，影視版圖

藉由金馬獎資深導演，以及金鐘獎影視製作團隊，率領本土影視新兵，開創新局，從多年的傳統影視製作經驗中，找到數位世代的技術，並蛻變出全新的製作理念與技術，引領有夢想、有創意的年輕影視人，共同碰撞出全新的燦爛火花。

在多媒體發達的時代，從網路視訊、電視訪問，到單元劇，再到連續劇，更進一步以合作方式，朝向國際影展目標邁進。透過OTT（over-the-top，意指在網際網路提供聲音、影音與及他類型的媒體內容）無遠弗屆的穿透，布局全球各產業廣闊人脈網絡，提升《獨家報導集團》的能見度與影響力。

已經滾動33個年頭的《獨家報導》，雄心萬丈深耕影視製作，以及新生代影視人才的教育培訓，成為一個全新的文字影音媒合之全方位媒體平台。在華人文化的崛起，兩岸三地影視圈降溫，透過《獨家報導集團》在兩岸的布局，進軍華語影視傳媒市場，更藉OTT達到全球力量的展現。