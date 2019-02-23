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從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 08:18獨家報導

【文．羅傳謙】

他，雙腿不良於行；他，一生必須靠輪椅代步；他，要找份工作很不容易，更何況是經營事業，娶妻生子……雙腿和左手萎縮的殘障歌手蔡義德，能結婚生3子女，他的人生過得比一般正常人更精彩，究竟他有何過人之處？並成為身價數億的養鴨大王？

王金文
王金文
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縱橫歌壇30年殘障歌手蔡義德，自周歲罹患小兒麻痺後，雙腿就不良於行，左手也慢慢萎縮，但，他的人生並沒有因此一片黑暗，22歲靠國中畢業的學歷考取司法人員，24歲出版創作專輯在演藝圈出道，33歲接手父親在雲林13甲地的養鴨事業，如今成為身價數億的養鴨大王，此外，他也沒有因為身體狀況感情空白，早年娶妻生3子女，離婚後又跟小他20歲的舞者談了7、8年的戀情。

克服障礙，父母用愛包容

蔡義德在專訪中，回憶念國中時的一段經歷，因為對自己身體的行動不便，感到害羞難為情，在母親的背上低著頭，母親告訴他：「雙腳不便不是錯，不是我們自願的，不需要自卑。」這句話，刻印在他心裡。

母親黃松枝是蔡義德最重要的女人，母親的人生觀也深深影響著他，也造就了今天他的成就。因為行動不便、體能又差，直到11歲才上小學一年級，被同學嘲笑、丟石頭、吐口水，自卑的陰影，伴隨童年在醫院和學校度過。所幸，母親的堅持、樂觀、好勝心遺傳給了他，讓他克服身體缺陷，無師自通學習音樂、玩吉他，挑戰自己，勇敢嘗試看似不可能的事。他說，並不是沒有碰到困難，而是碰到困難就去面對，解決，他深信，堅持和勇往直前自會找到屬於自己的路。

不畏艱難，挑戰生命極限

很多人一定會好奇，連生活起居也無法自己照料，他究竟如何兼顧歌唱與家族事業？他說，歸功於自己的時間管理，歌唱屬於興趣，經營養鴨場與加工食品是家族事業，所以從不覺得困擾或有所衝突。

為何會喜歡上唱歌？這一切也只因母親。每當母親聽國台語老歌時，他就跟著哼哼唱唱。7歲起開始積極參加歌唱比賽，一切只為了希望看到母親快樂的笑容，母親的快樂是他唱歌的動力，並沒有把當歌星這件事，做為未來目標。1989年因緣際會下成為歌手，加入唱片公司並發行個人創作專輯《我袂走但是我要打拼》，正式踏進歌壇，之後陸續推出作品，也大獲好評。

如果說唱歌是為了母親，那麼33歲暫停歌唱事業，某程度上也可以說是為了父親。父親有次閒聊中，認為蔡義德個性外向，很適合跑業務，因此蔡義德轉換跑道接手養鴨的家族事業。改良傳統經營模式，加入自動化養鴨，另闢鴨食品加工市場和開餐廳。凡事親力親為，四處拜訪薑母鴨商家，開發新客源，也不會因為吃閉門羹而放棄。在他的努力下，養鴨場占地近13甲，每天賣出大約一萬五千隻、每季的鴨鵝產出占全台市場率高達五成，成為全台最大鴨肉供應商，這為他博得「台灣番鴨王」美譽。

勇者無懼，創造生命價值

無論是歌唱還是養鴨事業，甚至只憑國中學歷就通過司法檢定考試，蔡義德貫徹「堅持」二字，一路突破困境達成願望。他從不害怕面對困難，或退縮妥協，即使當年經歷瀝青鴨事件，事業遭受嚴重打擊，損失上億元，但他深信人定勝天，最後東山再起，成為「台灣番鴨王」。他認為，活著就要創造人生的意義和價值，鼓勵年輕人一旦確認人生目標，無論如何都要想方設法去堅持實現。

他以自身經歷勤勉正要踏入歌壇的年輕人，務必用心練好基本唱功，實力養成等待機遇的來臨。他以自身發行專輯做例子，表示歌唱實力和歌詞的情感表達很重要，後面一切就只能交給製作團隊了，一首歌能不能紅，專輯能不能暢銷？團隊的鋪陳與宣傳功不可沒。

他還蠢蠢欲動想嘗試拍電影，如果有合適自己的角色，一定會努力爭取演出機會。目前右手逐漸萎縮，未來是否能在高雄或台北小巨蛋舉辦演唱會，他會竭其所能朝著目標前進，希望大家也像2006年首場演唱會那樣支持他，一起把不可能變為可能。

翻轉人生，家是最堅強的堡壘

2018年的專輯《換位乎你靠》，再次憑歌寄情，歌頌母愛的偉大與反哺之情。他說，藉歌曲向母親表達自己的感激之心。自己從小無法走路，為了治療雙腿，無數次進出醫院，都是母親在一旁無怨無悔陪伴照料。如今，母親已經佝僂年邁，換他來報答母親的恩情。這首歌，引起網友很多共鳴，都在Youtube留言，表示很耐聽與感動。蔡義德說，歌詞是自己的感受和歷練，所以唱起來特別有感情。他說，歌曲本來就有寓教於樂的作用，但前提是必須先感動自己才能感動別人。

蔡義德不認輸、積極向上、突破自身缺陷的鬥志，改寫原不被看好的命運，成功創造激勵人心的生命故事。

蔡義德 小簡介

台灣知名身障歌手，家中排行老大，興趣：唱歌、彈琴。國中畢業，靠自身努力通過司法人員檢定考；無師自通演奏鋼琴、口琴、口風琴、薩克斯風等樂器，自創「我袂走但是我要打拼」歌曲。後接手家業，靠自己拼出「台灣番鴨王」稱號。

《獨家報導》第1186期 翻轉宜蘭震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地
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獨家報導

《獨家報導周刊》（英語：Scoop Weekly Taiwan）是一家台灣綜合性雜誌，1986年由沈野創立，但在創辦人沈野2010年6月9日過世之後，接手發行的原總編輯林家男因為財務壓力與官司纏繞，2011年2月9日，獨家報導終於不敵現實壓力，宣布暫停發刊，進行內部重整。2011年10月1日，《獨家報導》由張淯取得經營權，恢復發行。張淯自經營《獨家報導》以來，力拚轉型，旗下產業橫跨平面、電子媒體、圖書出版、影視製作、演藝經紀、創業媒合，成為一個全方位的媒體平台，2012年8月17日，《獨家報導集團》正式成立。
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