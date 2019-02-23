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翻轉宜蘭 震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地

2019-02-23 08:19獨家報導

【文．陳曉玫】

好山好水的宜蘭，寧靜的田野小徑，除了溫泉泡湯、鴨賞、牛舌餅、宜蘭蔥餅、金棗糕、奶油卷、羅東夜市以外，一個栽培台灣影視文創產業人才，讓後起之秀發光發熱的影視教育新基地，即將在3月20日開工，可望在宜蘭三星鄉即將落成的五星級國際觀光度假精品酒店—宜蘭喜來登天外天度假酒店誕生。

臣忠振
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位於台灣東部的宜蘭，素有台北後花園的美名，環境優雅恬適、好山好水環繞其中，更有著寧靜的田野小徑，讓人賞心悅目，而除了知名的溫泉泡湯、鴨賞、牛舌餅、宜蘭蔥餅、金棗糕、奶油卷、羅東夜市等以外，一個栽培台灣影視文創產業人才，讓後起之秀發光發熱的影視教育新基地，即將在3月20日開工，可望在宜蘭三星鄉落成一間五星級國際觀光度假精品酒店—宜蘭喜來登天外天度假酒店。

王金文
王金文
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在欣芮國際開發公司董座劉貴富與金馬獎導演李祐寧攜手擘劃之下，首度將影視文化結合觀光度假酒店的創意經營模式，在宜蘭喜來登天外天度假酒店打造兼具人文內涵、觀光品質，並培育人才的影視基地。

全台唯一創舉！

資深金馬獎導演李祐寧(右一)、欣芮國際董座劉貴富(圖中)、資深影視媒體人張淯(右...
資深金馬獎導演李祐寧(右一)、欣芮國際董座劉貴富(圖中)、資深影視媒體人張淯(右二)、無界空拍攝影臣忠振(左一)、資深金鐘獎導演劉京陵(左二)、資深武術導演范瑤彰(右三)和上京影業執行長廖志成(左）摹畫全台首創的影視教育新基地願景。 王金文
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講到宜蘭要發展影視文創、影視培訓新基地，特別邀請金馬獎資深導演，現為中華電影製片協會理事長李祐寧導演積極規劃，除了開辦影視編導及攝影燈光技術班之外，並邀請華語著名導演、編劇及演員，舉辦大師講座。開發宜蘭喜來登天外天度假酒店的劉貴富董事長表示，透過大咖陣容，以及明星和名人的加持，希望帶動宜蘭觀光人潮及觀光品質。

臣忠振
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劉貴富董事長接受《獨家報導》社長張淯的專訪，許下將宜蘭喜來登天外天度假酒店打造成三星鄉新地標的願景，還邀請資深名導演李祐寧，從影視產業與影視教育觀點出發，暢談如何讓宜蘭喜來登天外天度假酒店發揮相對應的價值。劉貴富董事長希望打造這間五星級國際觀光度假精品酒店，能夠提升宜蘭的整體住宿、休閒、娛樂品質，同時建構國際級度假會議中心與產官學界合作，不僅達到質的提升，更能打造宜蘭文化新風貌，樹立精緻旅遊典範。

資深金馬獎導演李祐寧(左)、欣芮國際董座劉貴富(中)、資深影視媒體人張淯(左二)...
資深金馬獎導演李祐寧(左)、欣芮國際董座劉貴富(中)、資深影視媒體人張淯(左二)、資深金鐘獎導演劉京陵(右二)、無界空拍攝影臣忠振(右一)、資深金馬獎美術指導李寶琳(右三)擘畫影視新基地，共同為「影視文創」開新局。 王金文
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究竟該如何達到這樣的目標？宜蘭的好山好水、好空氣，是台灣泡湯文化勝地之一，也是台北最美麗的後花園，宜蘭喜來登天外天度假酒店自然也將「泡湯」和地方文化列為重要營運的一環。劉貴富表示，會在度假酒店內打造一棟可看見茶園和遠山景緻之戶外泡湯區，還有室內游泳池、SPA等設施的湯屋，提供遊客多元化的泡湯體驗。

臣忠振
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不只泡湯，還提供容納5百人之大型會議廳兩間，以及多功能會議中心。李祐寧導演在影視教育領域30年來，始終充滿熱情，他希望在度假酒店的放鬆心情中，加入推廣影視教育的元素，建置國際級電影院及小型精緻的劇場，既可以推廣影視文化，也可讓民眾邊度假邊學習影視美學，更進一步規劃影視製作初級課程，李祐寧導演將會用最新的「實景影視教育」方法，來培訓新生代編導、製作人，同時在攝影、燈光和美術上，有實際的技術教學。劉貴富也透露，會在度假酒店中設置可遠眺蘭陽平原和龜山島景觀的設施，還有像是健身房、育樂遊戲區和酒吧等的旅館區、獨棟和雙併的度假別墅，讓旅客都能盡興而歸。

《獨家報導》第1186期 翻轉宜蘭震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地
《獨家報導》第1186期 翻轉宜蘭震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地
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全面影視人才孵化

李祐寧導演希望將影視經驗傳承給下一代接棒，在數位世代將影視發揚光大。基於這樣的一份使命感和熱情，李祐寧導演建議，可以舉辦培育台灣影視人才搖籃的「華語影視培訓新基地」。李祐寧導演摹畫出一份藍圖，表示該基地可以進行電影編劇、電影美學研究，還能從鏡頭表演藝術與編導技術切入，進一步結合飯店內的場景及周邊美輪美奐的環境。另外開辦攝影與燈光技術課程，邀請資深金鐘獎導演劉京陵負責。或在小型劇園中開辦表演課程，利用最新數位內容技術，翻轉新世代電影教學，讓經驗豐富的老師們，帶領學生「做中學」，磨練影視內涵與製作方法。

資深金馬獎導演李祐寧(左)、欣芮國際董座劉貴富(中)、資深影視媒體人張淯(左二)...
資深金馬獎導演李祐寧(左)、欣芮國際董座劉貴富(中)、資深影視媒體人張淯(左二)、資深金鐘獎導演劉京陵(右二)、無界空拍攝影臣忠振(右一)、資深金馬獎美術指導李寶琳(右三)擘畫影視新基地，共同為「影視文創」開新局。 王金文
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宜蘭喜來登天外天度假酒店座落於三星鄉草湖玉尊宮後方，面向太平洋，依山傍海，遠眺還可以看到龜山島，地靈人傑，李祐寧導演說，大家可抱著一邊度假的心情，一邊從事密集且嚴格的電影培訓計劃。在論壇行程中，所有學生可透過集中管理方式，入住在安全舒適的宜蘭喜來登天外天度假酒店。小朋友們可以在寒暑假前來，將此活動當成夏令營或冬令營。不只小朋友間的互動，家人也可以一同參與，讓小朋友可以在家庭溫暖和嚴格教育訓練中，達到心靈與學習課程的整合。

臣忠振
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師資方面，李祐寧導演將邀請華語電影界著名的導演、編劇和演員，舉辦大師講座，在每一個專業班設置導師及助教，在四個禮拜的集訓中，達到影視教育的成長目標。不只影視課程，培訓期間也會參與蘭陽舞蹈團、宜蘭國際童玩藝術節等活動，還有傳藝中心參訪。

臣忠振
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目前規劃以短期培訓課程為主，課程學習結業後，將舉辦正式公演，邀請影視界重量人士做評審，並發表學生結業微電影作品。李祐寧導演強調，活動培訓的人才，將推薦給影視界，希望讓宜蘭喜來登天外天度假酒店在成為知名國際級度假酒店之餘，還能肩負起影視教育新基地的功能。

《獨家報導》第1186期 翻轉宜蘭震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地
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獨家報導

《獨家報導周刊》（英語：Scoop Weekly Taiwan）是一家台灣綜合性雜誌，1986年由沈野創立，但在創辦人沈野2010年6月9日過世之後，接手發行的原總編輯林家男因為財務壓力與官司纏繞，2011年2月9日，獨家報導終於不敵現實壓力，宣布暫停發刊，進行內部重整。2011年10月1日，《獨家報導》由張淯取得經營權，恢復發行。張淯自經營《獨家報導》以來，力拚轉型，旗下產業橫跨平面、電子媒體、圖書出版、影視製作、演藝經紀、創業媒合，成為一個全方位的媒體平台，2012年8月17日，《獨家報導集團》正式成立。
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