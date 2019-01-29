獲頒卓越貢獻成就獎 謝沅瑾聲名遠播全世界

【文．社長 張淯】

執業超過30餘年，出書超過30餘本，接受電視新聞採訪超過20餘年，擁有豐富實務經驗的謝沅瑾老師是台灣最受信任的國際級易經、風水及命理大師，更是「中華易經十大名師」之一，同時獲頒「中華道家易經堪輿卓越貢獻成就獎」。

享譽國際的風水命理界教父謝沅瑾認為，「命運的大方向在出生就決定好，自己能改變的有限，全看你有沒有足夠的福份。」也因此更加謙沖為懷，因為他深知稻穗越成熟，頭就垂的越低。謝沅瑾透露，他的父母常說「道法」能夠經由「感染」而洗滌心靈，透過「學習」而提升道的境界，透過「領悟」而升級不同的層次。

謝沅瑾也秉持「活到老、學到老」的精神，從學習到教學、授課，不分年紀大小，用簡易而科學方法，從台灣到世界各地，把中華文化的種子散播到每個人心中，同時謝老師也以科學的角度，平易近人的態度，深入淺出的言語，透過媒體、書籍等方式，把易經堪輿風水分析到一般人也能聽懂。

謝沅瑾老師擁有深厚家學淵源，師承中華堪輿道派、中華堪星道派第16代掌門宗師謝鼎盛，中華易經道派第16代掌門宗師劉月梅，自6歲起便跟隨父母研習易經、風水、堪輿、命理、五術??14歲時更承蒙多位老師指導。

自從1994年開始，謝沅瑾老師長期接受台灣及國際各大媒體的採訪。2003年起開立全世界第一個具備高收視率的純「風水」節目《台灣妙妙妙》，影響遍及台、新、馬、美及印度等國家；2010年更跨出台灣，在澳門「澳亞衛視」開創第一個兩岸四地的專業風水節目《順風順水》，以科學分析、分享和弘揚傳統文化。除此之外不僅出版專業著作有數十本之多，還創下出版專業風水書，連續8年站上銷售排行榜冠軍的紀錄。

謝老師不以「風水世家」為傲，從學習到教學、授課，從台灣到世界各地，讓中華文化以至於「道」，隨著文化的影響和感染，散播到每個人的心中。

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謝沅瑾簡介

中華道教法師聯合總會 宗師

中華堪輿道派第十七代掌門宗師

中華易經道派第十七代掌門宗師

中國正統民俗風水教育協會總會理事長

專業風水／命理／民俗教科書作者

中台港澳各大／新聞／報紙／

網路／媒體專訪

美國／日本／新加坡／

馬國等各大國際媒體專訪