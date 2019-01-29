聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

【文．社長張淯】

農曆十二月二十四日，在民間傳統上是送神的日子，也是農曆年底最重要的一個祭祀的日子，但送神後的這天，也是百無禁忌的日子，不僅可以進行重要的掃除，也可以藉此擺放各種開運物品。現在就請風水命理界教父謝沅瑾老師來教大家除舊佈新，以及過年開運的好方法！

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民俗上送神的日子有階級之分，早期有所謂的「官三、民四、蜑家五」的說法，也就是官紳在十二月二十三日送灶神，一般民家則是二十四日，在當時相對低等的水上蜑戶（一部份以船為家的漁民）則是二十五日舉行。但現在都統一在十二月二十四日來舉行。

相傳在送神這天，在人間的所有神明都要回到天上，向玉帝稟報人間的人們一年來的行事作為，再由玉帝定奪來年人間的禍福。民間的說法認為送神到接神這段期間是眾神休息的時間，如果能讓眾神越早返回天庭述職，便可越早開始休息，所以送神時間越早越好。俗曰：「送神早，接神晚」。

當天子時起便可以祭拜，人們都準備豐盛的供品，舉行送神儀式，祭拜後除了焚燒金紙，並要準備一種特殊的金紙——「甲馬」，象徵神明的交通工具，讓眾神明們能順利回到天庭。

灶神雖坐鎮於廚房，但卻不管用火或廚房之事，主要為觀察並記錄住家整年的言行。 分享 facebook

甜糖賄灶君兼作封口

「送神」雖然意義上是恭送在民間所有的神明回到天上，但在送神活動中，人們最重視的神明除了放在自家神案上的眾神明外，另外最重要的就是在廚房所祭拜的灶君。

灶神看似平凡，但卻歷史悠久，地位重要。早在商朝人們就有祭灶的儀式，秦漢以前更是和門神、井神、廁神和中溜神五位神靈共同負責一家的平安，是重要的「五祀」之一。但雖曰「灶神」，卻跟掌管「火」的火神職責不同，跟廚房的工作也完全不相關，灶神主要的職責是監察、紀錄每一戶人家整年行為的善惡。

天庭會依灶神的報告增減人的壽命，因此灶神又稱「司命真君」。 分享 facebook

在廚房中的灶神，每天的工作便是看著一家大小的活動，民間認為廚房這個位置，是一家人最能展現私底下毫不遮掩的一面，因此坐鎮這個位置，最直接接觸到人們。人們認為，灶君會把他所看到的人們的行為記錄下來，有些地方祭祀灶君時，身旁會陪祀兩個小神，一個手拿「善罐」、一個手拿「惡罐」，仔仔細細的紀錄這一家人一年的言行，等到歲末年終，就上報天庭，再由天庭來決定。

正因為如此，人們在送灶君的時候，一定會準備糖果、麥芽糖與湯圓，一方面希望灶君吃了糖可以多說好話，萬一不行，那麼湯圓或者麥芽糖等具有黏性的物品，或許可以糊住灶君的嘴，讓祂別透露太多自己家裡的惡事。

民間祭拜灶神時都會盡可能準備豐富的祭品，各式甜點當然是不可缺少的。 分享 facebook

送神之後的清掃神桌

民俗上認為，在送神之前，神像上都有神明在，因此平日神像、香爐、祖先牌位等都不能亂動，以免對冒犯神明。民間認為在送神之後，神像上面的神靈已經回天庭去了，人們便可已藉此機會，清洗神像、祖先牌位、香爐、神龕等。

清洗的時候要特別注意，只能用小刷子輕輕撢掉神像上的灰塵，不可以大力刷洗。祖先牌位則用乾淨的布小心擦拭即可。要特別注意的是，所有會碰觸到神明的清潔用品，都要使用全新的，避免對神明造成不敬，影響家運。

除了將神桌、神像進行清理之外，也可以藉此檢查神像、祖先牌位有無損毀、裂痕。如果有損毀或裂痕，則代表神像可能有退神的狀況發生，就必須要請專人來進行處理。

香爐裡面的香灰可以過篩之後，若有擺放五寶則先將五寶放進香爐，再將香灰放入撫平，香灰取適量即可，不必全部放回香爐。在香腳的部分，民俗上建議從舊的香腳中挑選三支，在香灰清潔完畢放回後，重新插回香爐。

將水晶、寶石放置於加入粗鹽的清水中，靜置一晚便可完成淨化。 分享 facebook

寶石招財物品的消磁

在這一天也可以將家中的制煞物品及平常用來招財的聚寶盆、水晶、寶石等，拿下來作個簡單的清理，再擺上，無須另外看時辰。如果平常家裡沒有擺放這些開運的物品，也可以趁著可以大清理的這一天來進行。

水晶、寶石的淨化方面，如果家中有水晶洞，則可以將水晶、寶石置於水晶洞一晚來進行消磁，若家中沒有水晶洞，則可以使用全新的碗裝自來水後，倒入適量粗鹽，將水晶、寶石泡入鹽水中24小時後，即完成消磁程序，接著用清水完全沖洗乾淨，晾乾。此碗清洗後可留做專門消磁用。

或者可以將水晶、寶石置於新碗中，直接放在水龍頭下，沖水十五分鐘，同樣能達到消磁效果，沖水的時候水量不需太大，以免造成浪費。

將7枚五帝錢縫成箭頭狀，朝屋內的方向擺放，便具有招財效果。 分享 facebook

制煞物品的清潔保養

由於民間認為送神日之後百無禁忌，因此就可以將平常懸掛的制煞物品取下清潔，像是「乾坤太極圖」、「凸面鏡」這類的鏡面制煞物品，鏡面需保持一定程度的明亮，否則制煞效果就會受到影響，但無論是何種制煞物品，若是經由法師正式點硃砂開光的，在擦拭時要注意避開硃砂，若不慎將硃砂擦除，制煞效果將會打折扣。清潔完畢後，則可以直接掛回。

利用住家擺設物進行招財

有些住家的擺設物，透過一些小技巧，就可以成為招財物品，像是平常擺放在門口的踏腳墊，清理之後就可以製作「出門一路發」的開運密技。作法相當簡單，只要準備168枚的銅板，將硬幣平均鋪放在踏腳墊下，用膠帶或是熱熔膠固定，並做好防滑措施。由於168諧音「一路發」，這樣的設置能讓住家每天出門時就能吸收財氣，一天中的財運都會因此大大提升。

或者也可以使用7枚經過開光或過香火程序的五帝錢，使用紅線綁成箭頭狀，同樣黏貼或縫在踏腳墊下，將箭頭朝屋內擺放，這樣便能產生招財進屋的效果，對住家財運大有助益。

而在踏腳墊顏色的選擇上，可以配合住家大門所在方位來選擇，像是大門位於東方、東南方時，踏腳墊可以選擇藍色、綠色、黑色系，大門位於西方、西北方時，踏腳墊可以選擇白色、米色、黃色、卡其色、橘色系，大門位於南方時，踏腳墊可以選擇紅色、紫色、咖啡色、綠色系，大門位於北方時，踏腳墊可以選擇灰色、藍色、米色系。

謝沅瑾老師在此也祝福本刊讀者在新的一年都能闔家平安！事事順心！財源廣進！