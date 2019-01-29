突圍重生改革再出發 張淯翻倍媒體價值鏈

【文：孫苡傑、陳曉玫

隨著數位浪潮崛起，現今媒體如何突圍重生改革再出發，已是當今最重要的課題！ 滾動33個年頭的《獨家報導》走向多元跨界橫向發展，開創無限可能！在張淯接手後，接軌世界透過多元「斜槓」的方式，跨界多媒體、串連人聯網，成功翻轉出無限可能。

在獨到的經營策略下，加上累積豐沛的媒體資源，多元跨界的媒體藍海平台，張淯用「人聯網平台」，帶來影響世界的正能量，引領讀者鑑往知來，寫下更不凡的歷史。

在《獨家報導》風雨飄搖之際，張淯拼了命用盡全力，堅持扶起這個瀕臨生死的老媒體。一股「強大力量」讓之前《獨家報導》數次瀕臨破產危機，卻又屢屢起死回生！張淯靠的就是這股「懂得感恩和感激的力量」，張淯強調，必須不斷在變革中轉換思維，找出屬於《獨家報導》的藍海，才能在快速變異的數位大浪中生存下來。

張淯師承享譽國際的風水命理界教父謝沅瑾老師，並將易經與道家學術理念，運用在瞬息萬變的媒體領域，以及競爭激烈的商場上，更希冀透過人聯網發揮《獨家報導》影響力，進而實現以良善力量來改變這個世界。

《獨家報導集團》擁有業界唯一的十大平台！「媒體＋平台」就是商機！企業在新媒體時代，想要擦亮品牌和引爆商機，絕對必須結合媒體與平台的力量。

「擁有平台，才是關鍵。不只是媒體平台，還要人聯網。」十年前，張淯就已見到人聯網的趨勢，《獨家報導集團》從人聯網挖寶，打造精準媒體的價值鏈，並且提早蓄積能量，完美轉型。

為迎接人聯網2.0時代的到來，張淯建立集結統合各大媒體平台的強大資源，打造最符合人聯網需求的工具與環境，讓不同領域的人才發光發熱。多元瞄準未來人才，張淯以「人」為軸心的創新概念，讓人與人之間的串聯更加緊密，憑藉著媒體的強大傳播力，營造人才一加一大於二的效益，讓產值翻倍。

值得一提的是，現在，《獨家報導》已經走在成功道路上的「平台」，《獨家報導》以全新的面貌與讀者見面，帶給讀者更豐富的觀點與視野！

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張淯簡介

獨家報導集團創辦人

超級名人堂董事長

獨家報導雜誌發行人兼社長

獨家國際總裁學院創辦人

各大電視／新聞／報紙／網路媒體採訪

叫我第一名系列書系／自媒體網紅聖經作者

中華星相易理堪輿師協進會總會理事長

中國正統民俗風水教育協會總會榮譽理事長

中華易經道派第十八代掌門宗師

中華道教法師聯合總會 宗師