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差別費率治空汙…烏賊機車 停車將變貴?

2018-01-31 00:07聯合報 記者侯俐安董俞佳／台北報導

交通部宣布，除了將陸續汰除150萬輛二行程機車，並鼓勵地方實施機車停車差別費率。...
交通部宣布，除了將陸續汰除150萬輛二行程機車，並鼓勵地方實施機車停車差別費率。 記者林俊良／攝影
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配合行政院去年底拍板「空汙防制行動方案」，交通部長賀陳旦昨在新春記者會中表示，將鼓勵地方政府檢討實施機車停車收費或訂定差別費率，除增加路邊停車收費外，也將優先在停車場等容易監測區域，針對特定時段、車種，由地方政府限制高汙染車輛進入或訂定差別費率。

如何實施差別費率？賀陳旦表示，以台北一○一地下停車場為例，假日是親子使用最多的時段，更需要管制空汙，可針對汙染較高的二行程機車限制數量、時段，並提高費率，實施一段時間後才會改採禁止進入。

費率將因地制宜 不會一體適用

但賀陳旦也說，費率會因地制宜，不會一體適用，初期以地下停車場等汙染不易消散、較易偵測的空間為主。

另外，交通部路政司也正進一步規畫，擬建議地方政府將松山、台北、高雄三大機場，以及七大港區、十三處國家風景區停車場畫入空氣品質維護區，後續不排除將各地火車、高鐵及捷運車站停車場也納入，最晚將在空汙法草案修正上路後三個月內公告。

機場港區風景區 汙染車恐禁入

目前環保署及各地方政府已畫設八十處「空氣品質維護區」，但環保署空保處長蔡鴻德表示，現行空品區已有限制柴油車等車種進入，但無罰則、只能靠攔檢及勸導，空汙法草案立院下會期若審查通過，環保署會訂定相關子法，屆時再由地方政府畫設空品區並重新公告高汙染車輛不能進入該區，經限制車種擅闖可處六百元至五萬元罰鍰。

蔡鴻德表示，像是港區、空汙較嚴重地區，都可能納入。他也提到交通部希望一○九年後加嚴管制標準，屆時交通部會將高汙染車輛資料轉給環保署，若未符合排放標準，會通知車主做檢測，檢測超過依法開罰，開罰第三次後，則註銷牌照。

停車場賀陳旦機場空氣品質
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