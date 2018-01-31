治空汙…停車訂差別費率 地方不同調

2018-01-31 00:15 聯合報 記者喻文玟、李京昇、施鴻基、陳靖宜、卜敏正 聯合報 記者 蔡孟妤



為改善空汙，高雄市持續推出「淘汰二行程機車及新購電動二輪車加碼補助方案」。 圖／高雄市環保局提供 分享 facebook

配合行政院「空汙防制行動方案」，未來各地空品區可限制高汙染車輛使用，包括特定時段限制進入或針對停車費訂定差別費率。不過各地方政府對此尚無具體共識，高雄市甚至認為，不應過度鼓勵使用電動車。

高雄 不應過度鼓勵電動車

高雄市交通局說，電動車已有購車、減免稅等優惠，如使用也給優惠，恐過度鼓勵，且私人運具過多，可能造成塞車更嚴重；依停車管理原則，不應以車子種類決定收費多寡，根據具體使用情形收費才公允，「因為車子是二行程就要收取更多費用，這不構成理由」。

屏東縣小琉球及墾丁均列空品區，環保局說，不如比照國外提供購車優惠貸款。

新北 暫不考慮實施新費率

台南市也認為，綠能車售價高，相較之下，車主可能不太在乎停車費；政府推出的優惠鼓勵作用不大。

新北市雙溪、貢寮、平溪、瑞芳全區及板橋、中和、三重、新莊部分區域為空品區，目前已有免費停車兼充電優惠，暫不考慮實施停車差別費率。

嘉義 提建議方案樂觀其成

嘉義縣已有阿里山、故宮南院、鹿草焚化廠三個空品區，環保局長顏旭明對低排放、汙染車輛訂定停車差別費率、行駛區域限制表示樂觀其成，會提建議方案。

台中市二○一一年訂定自治條例賦予電動車免停車費等好康，至今一三七輛汽車、一八八五輛機車申請，這些汽機車去年共節省七二五萬元停車費，平均每輛年省三千五百元以上。

由於綠能停車格設多設少都會引發民怨，優惠不同也產生公平問題，台南、高雄、台北等縣市都建議中央，相關細則最好統一標準，才能研擬配套。