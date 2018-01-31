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空汙費擴大徵收 衝擊逾八千企業

2018-01-31 00:21聯合報 記者董俞佳／台北報導

抗空汙，環保署將加徵空汙費，估每年多收15億元。 圖／聯合報系資料照片
抗空汙，環保署將加徵空汙費，估每年多收15億元。 圖／聯合報系資料照片
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開徵廿餘年的空氣汙染防制費，遭批評「越徵空氣越糟」。環保署昨預告「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」修正草案，未來固定汙染源空汙費徵收項目不再限於硫氧、氮氧化物，將擴大把懸浮微粒、細懸浮微粒戴奧辛、鉛、鎘等重金屬都納入，預計每年可加收十五億元。

環保署空保處長蔡鴻德說，後續會辦理研商會、公聽會，最快七月一日公告實施。其中事業單位最關心空汙費率，若以細懸浮微粒為例，至少有八千家事業體受影響，以台電、中鋼、台泥為大戶。

草案中指出，考量總懸浮微粒對呼吸系統、心血管疾病等皆有影響，基於維護國民健康及改善空品，擬擴大徵收營建工程外的固定汙染源排放管道、堆置場和接駁點等，所排放的粒狀汙染物空汙費，如該總懸浮微粒中再含有鉛、鎘、汞、砷、六價鉻及戴奧辛等，再進行加徵，期望藉由經濟管制手段，減少懸浮微粒排放。

草案相關徵收費率，比環保署原本去年對外公布的還高，例如懸浮微粒每公斤多二到十一元，重金屬、戴奧辛部分也從每公斤十六元大幅上升。蔡鴻德說，費率是環保署經過再計算，比照美國相關標準後最後擬訂，希望藉此強迫業者加強減少排放，就不用繳這麼多空汙費。

若以排放戴奧辛較大宗的中鋼來說，草案若上路，每年只要多繳廿萬元，外界仍質疑太少，對業者恐怕不具效果。蔡鴻德說，這已是全世界最嚴的標準。

水資源聯盟發言人陳椒樺說，現在很多老舊排放管測不到排放數據，排放空汙測不到，就免繳空汙費，是環保署要注意的問題。

圖表／聯合報提供
圖表／聯合報提供
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戴奧辛空氣汙染細懸浮微粒台電水資源
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