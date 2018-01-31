減碳！ 業者籲加碼補助節能、環保車

2018-01-31 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ／台北報導



因應政府提出全面淘汰燃油汽車的遠景，業者也拋出節能車及環保車加碼補助的想法，希望藉此達到減碳目標。 圖／業者提供 分享 facebook

2017年是汰舊換新補助的第二年，原本市場預估效益將遞減，但在車商及政府的積極推動下，拉抬新車總市場成長至44萬台，因應政府提出2040年全面淘汰燃油汽車的議題，業者也拋出節能車及環保車加碼補助的想法，希望藉此達到減碳目標。

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）預測今年汽車產業產值成長約在1.2%至2.1%的水準，主要動能就是來自汰舊換新政策。不論業界或研究單位都肯定汰舊換新政策對新車市場的貢獻，且進一步評估政策產生的效益。

根據2017年數據來看，受政策影響台數約9萬台，對產值、就業、國家稅收及環保皆帶來相當的貢獻。從經濟層面來看，多生產販賣9萬台，代表著汽車產業的上中下游產值貢獻增加607億元，也同步增加相關產業的就業機會。

此外，在環保方面更是效果卓著，多淘汰9萬台舊車，CO2減排21.3萬公噸，約等同223座大安森林公園CO2吸收量，對於積極想要解決空汙問題的台灣政府而言，更是一個相當實際可努力的目標。

行政院近期針對改善空汙拋出多項施政作法，不論是修法加強出廠10年以上車輛排放標準、增加10年以上汽車牌照稅以加速老舊車輛退場、甚至是喊出2040年全面淘汰燃油汽車等，都是希望來降低移動汙染源對空汙所造成的影響。

但以目前台灣汽車市場來看，除了電動車型不足外，還有包括電動車售價偏高及充電基礎設施建置不足等問題，短期要實現車系全面電動化有相當大的困難度。因此也有業者認為，除了維持現行汰舊換新補助外，更應該進一步將獎勵購車對象限縮於新能源車與節能車，甚至可考慮加碼補助，以達到真正的減碳效果。