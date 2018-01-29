小琉球紅害 屏縣：林園空汙要控管

2018-01-29 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



就算天空灰灰的，到小琉球的遊客還是會到花瓶岩浮潛。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

屏東縣小琉球被喻為「海上珍珠」，入冬後屢被監測到空氣品質達到「紅害」等級，屏東縣環保局指出，縣府於104年12月起公告小琉為為空氣品質淨區，多管齊下改善當地空氣品質，但來自上風處高雄市工業區的汙染一定要控管。

小琉球近年觀光客爆增，島上民宿一家家開，機車也是與日俱增，環保局分析，島上沒有工廠，島內的最大汙染源是機車及餐飲油煙，環保局自105年起加強稽查未定檢機車，光去年就告發634輛次，每輛罰款2000元，當地機車定檢率已超過96%。 為了改善空汙，小琉球島上積極推動電動機車及自行車。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

環保局還祭「重金」鼓勵琉球鄉民把二行程機車換成電動機車，每台最高可補助4萬6000元，是全縣最高，目前島上電動二輪車至去年9月達992輛，許多遊客到小琉球旅遊，已改騎乘電動二輪車上路，但和全島近萬輛機車數比較，電動二輪車還有成長空間。

當地的「麻花捲」、「餐館」及「燒烤業」，環保局也列為稽查輔導對象，環保局說，101年時當地僅有2家餐飲業者裝設前處理設備，到去年底止，裝設前處理設備已達67家、裝設管末設備已有39家。

環保局指出，琉球鄉居民僅約1萬2千人，每年遊客達40萬人次，環保局的管制雖有具體成果，但小琉球靠近高雄林園工業區，風向一吹，小琉球很難排除在外，只能寄望落實高屏空氣汙染物總量管制，進一步要求上風處高雄市工業區工廠控管汙染源，才能改善當地空氣品質。