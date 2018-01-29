深澳電廠擴建 新北批台電無改善空品決心

2018-01-29 15:21 中央社 台北29日電



環保署將於下午舉行深澳燃媒電廠第三次環評會議，環保團體上午前往環保署抗議，質疑燃煤電廠暨無法解決目前的缺電危機（2025年上線），確會給北部帶來PM2.5等更多的污染，甚至會破壞當地的生態環境，要求環評委員退回此案。 聯合報系記者鄭超文／攝影 分享 facebook 環保署今天下午召開深澳燃煤電廠更新擴建計畫環差會議，新北市政府發聲明重申「反媒不反電」立場，同時批評台電反其道而行興建燃煤電廠，完全看不到台電改善空污的決心。

「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議今天下午在行政院環境保護署召開，會議還未開始，新北市就在會議現場發聲明，表達市府立場。

根據聲明，新北市府指出，市府立場並非反對電廠，而是反對台電將燃煤作為深澳電廠能源的唯一選項，在全國一致反煤趨勢之下，台電應就電廠興建提出各項乾淨能源給予環保署審查，但台電卻都只提出燃煤的單一選項，台電應該重視台灣空氣品質問題、發揮企業社會責任，儘速提出乾淨能源電廠方案。

新北市府也批評，中央政府能源政策2025年燃煤發電占比應調降至30％，市府也已經宣布未來不再核發新設生煤許可，在各界都急欲改善空氣品質時，台電卻反其道而行、要新建燃煤電廠，「完全看不到台電欲改善空污的決心」。

此外，新北市府也在聲明中要求，無論深澳最後是蓋何種能源型態的電廠，台電承諾給予當地居民的福利都應明文提出，包含工作保障、地方繁榮發展及福利回饋等。

深澳燃煤電廠今天闖關環評，由於今天已經是專案小組的第3次初審會議，若無意外今天將會有初步結論，包含環保團體、在地居民等今天都分別在會前到環保署前表達立場。