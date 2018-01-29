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擴大監測量能 學者：快拼出全台空汙地圖

2018-01-29 00:03聯合報 記者董俞佳蔣繼平／連線報導

外地遊客前往屏東離島小琉球旅遊時，燃油機車仍為主要通勤方式，每到假日就會出現一大...
外地遊客前往屏東離島小琉球旅遊時，燃油機車仍為主要通勤方式，每到假日就會出現一大群騎機車的人潮。 圖／聯合報系資料照片
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究竟全國有多少空汙重災區，因無監測資料而被外界遺忘？至今恐仍是未知數。環保署回應說，將在四年內裝設一萬多個空品微型感測器，並強調重要的是改善空氣品質，而非設站。學者則建議，環保署應放下主觀意識，與地方、民間合作，才能擴大監測量能，盡快拼出台灣的空汙地圖。

不管是鄉下地區或是近山區、甚至海島，竟都是空汙災區。但環保署監資處長張順欽認為，拚命設監測站，並不會讓空氣就變好，最重要的還是要改善根本，而不只是花錢設站。

不過他也提到，目前擬在四年內於全台裝設一萬零兩百個微型空品監測感測器，台中市去年底已裝了五百個，今年各縣市還至少會再裝設兩千個。張順欽說，目前裝設地點主要先考量工廠排放源，像在觀音工業區裝了一百個，相關數據雖未公開，但環保單位已透過這些感測器抓到違規的汙染排放源，可望有效改善當地空氣品質。

中興大學環境工程學系教授莊秉潔則說，環保署應拋棄本位主義，現在台電、各縣市政府都有部分空汙監測資料，卻分散在各自網站中。他建議，各單位監測資料應標在同一張圖上，全面整合起來，就有機會拼出台灣的空汙地圖。

現行有不少空汙孤島區民眾，只能靠眼睛、鼻子感覺空汙程度。琉球鄉曾姓鄉民說，夏天天氣好時能清楚遠眺高雄市區的八五大樓，但一到冬季總是被濃厚霧霾遮住，看似在遠方的髒空氣，其實空汙早已「壓境」小琉球，只是大家不自覺。也有民眾自己裝設空氣盒子監測空汙，或上網看空氣盒子的數據。

琉球代理鄉長林愛玲表示，目前環保署空氣品質監測車就停在鄉公所旁，未來會提醒鄉民注意相關資訊並加以防範，避免過敏與不適。

空氣品質霧霾小琉球

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