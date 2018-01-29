另類空汙孤島 監測站故障開天窗…

2018-01-29 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



高雄林園工業區。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全國不少空汙「災區」因無長期監測資料，包括花蓮和平、離島小琉球、中部海線和南部近山區等，形同「空汙孤島」。未料即使有固定監測站的地方，卻也常設備故障，甚至還有監測站一壞竟是三個月，幾乎一整季都無空汙資訊，成了「另類空汙孤島」。

空汙影響民眾身體健康，近年愈來愈受外界關注，環保署總會提醒民眾看空氣品質監測網站自保，但空汙孤島內的民眾，卻毫無可依循的中央監測資料。

近日高雄民眾就發現，林園監測站前年十二月底左右一直到去年二月間，空汙細懸浮微粒PM2.5數值長期無數據，都是打叉叉狀態。由於當地屬重工業區，原本就是空氣品質不好地區，監測設備卻一壞快一季，環團與居民因而懷疑監測「十分有鬼」。

除了林園監測站設備長期故障，各地監測站也常三不五時出現故障問題，像是去年底台中大里監測站也設備故障，無監測數據，當地民眾只好改看鄰近的太平監測站資料，做好自我空汙防護；好山、好水、好空氣的台東關山測站也曾出現「紅害」，外界一度驚嚇不已，環保署檢查後才發現是「儀器故障」，當地空品其實當時是良好的綠色。

要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊表示，空汙監測設備壞掉，真的很不應該，民眾無所適從，也大幅降低數據公信力，直說「老舊的監測設備如何為民眾健康把關？」。

環保署監資處處長張順欽說，當時發現林園監測站儀器故障，隨即進行測試，後來發現是儀器設定出了問題，但當時因為花滿多時間尋找故障的原因，才會大概拖到快三個月的時間沒數據，這也是全國監測站故障最久的一次。