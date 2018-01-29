親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍初選民調烏龍
藍綠各黨拚選戰
空汙地圖有缺角
婦聯會爭議延燒
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

另類空汙孤島 監測站故障開天窗…

2018-01-29 00:03聯合報 記者董俞佳／台北報導

高雄林園工業區。 圖／聯合報系資料照片
高雄林園工業區。 圖／聯合報系資料照片
分享

全國不少空汙「災區」因無長期監測資料，包括花蓮和平、離島小琉球、中部海線和南部近山區等，形同「空汙孤島」。未料即使有固定監測站的地方，卻也常設備故障，甚至還有監測站一壞竟是三個月，幾乎一整季都無空汙資訊，成了「另類空汙孤島」。

空汙影響民眾身體健康，近年愈來愈受外界關注，環保署總會提醒民眾看空氣品質監測網站自保，但空汙孤島內的民眾，卻毫無可依循的中央監測資料。

近日高雄民眾就發現，林園監測站前年十二月底左右一直到去年二月間，空汙細懸浮微粒PM2.5數值長期無數據，都是打叉叉狀態。由於當地屬重工業區，原本就是空氣品質不好地區，監測設備卻一壞快一季，環團與居民因而懷疑監測「十分有鬼」。

除了林園監測站設備長期故障，各地監測站也常三不五時出現故障問題，像是去年底台中大里監測站也設備故障，無監測數據，當地民眾只好改看鄰近的太平監測站資料，做好自我空汙防護；好山、好水、好空氣的台東關山測站也曾出現「紅害」，外界一度驚嚇不已，環保署檢查後才發現是「儀器故障」，當地空品其實當時是良好的綠色。

要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊表示，空汙監測設備壞掉，真的很不應該，民眾無所適從，也大幅降低數據公信力，直說「老舊的監測設備如何為民眾健康把關？」。

環保署監資處處長張順欽說，當時發現林園監測站儀器故障，隨即進行測試，後來發現是儀器設定出了問題，但當時因為花滿多時間尋找故障的原因，才會大概拖到快三個月的時間沒數據，這也是全國監測站故障最久的一次。

空氣品質空汙小琉球細懸浮微粒

相關新聞

小琉球竟成空汙重災區 禍起高雄？

2018-01-28 23:21

今起3天 高屏空氣橘警

2018-01-29 05:05

擴大監測量能 學者：快拼出全台空汙地圖

2018-01-29 00:03

空汙孤島！ 這些都是被遺忘的空汙重災區

2018-01-28 22:48

看不到85大樓就算了！小琉球冬季空品又紅又橘

2018-01-28 19:24

高屏12測站空氣品質差 興達電廠降載

2018-01-28 09:55

熱門文章

蔡英文最新民調 創上任來第二低紀錄

2018-01-28 09:50

蔣萬安婚前差點「被分手」 竟是江啟臣救了他

2018-01-28 12:14

民進黨支持者幻滅 藍綠民調僅差4個百分點

2018-01-28 10:46

飛彈射程涵蓋北京 作家：嘴砲連IS都望塵莫及

2018-01-28 09:33

網友指莒光園地露出弓三部署訊息 空軍很緊張

2018-01-28 12:31

民調又下滑 他提六點指蔡英文變「權力漸凍人」

2018-01-28 12:31

民進黨一人幫吳沛憶募一百萬？ 余天：我沒講哦、我不知道

2018-01-28 21:00

蘇貞昌頻被點名參戰 林濁水：4年前種的惡果

2018-01-28 11:38

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top