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新聞眼／喊數字、撒獎金 不如給配套

2018-01-26 00:17聯合報 本報記者董俞佳

不同於高屏地區常常空汙「紅色警示」，北部大都是「普通」等級。 記者杜建重／攝影
不同於高屏地區常常空汙「紅色警示」，北部大都是「普通」等級。 記者杜建重／攝影
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環保署喊出紅害站日數減半的目標，相關統計數據顯示已提前達標，昨也另頒發協調固定汙染源降載有功的縣市。但近年空汙意識抬頭，中南部居民經常感受到的實況是一片霧茫茫，要依此說服民眾相信空氣真的有變好，政府確實還有努力空間。

去年十一月廿九日、耶誕節跨年夜，北部空品全都曾一度紅害，灰濛濛的天空，讓北部民眾都很有感，但根據環保署的統計，卻因紅害站日數是採日均值，上述這幾天因當天平均未達PM2.5五十四毫克的紅色警戒值，因此未被列入紅害日站數統計，恐就與一般民眾當時實際感受落差很大。

不僅如此，目前環保署採用的空氣品質指標（AQI）是「落後」指標，無法即時顯現當下空汙濃度，當民眾看到紅害或橘色警戒時，其實都是數小時前的舊數字，民眾看到紅害提醒時早已不知吸入多少空汙，但環保署對此目前仍未提出調整改善方法。

環保署大動作舉行頒獎，其中屏東縣空汙物累積量不減反增，但屏東縣照樣因調降縣內固定汙染源有成而獲獎，恐怕也很難說服民眾。

當然，空汙意識抬頭，對健康空氣要求加大，也是考驗政府空汙防制成效高低的關鍵因素。但抗汙全民大作戰，環保署想要減緩空汙，不該只是端出冷冰冰的數字，或表面降載有成就給錢，應也要提出讓民眾確切有感的具體防制作為。

PM2.5空氣品質跨年耶誕節

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