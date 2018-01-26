抗汙不力喊冤？ 高雄：天氣害的 屏東：空汙外來

台灣空汙問題日趨嚴重，機車族深受其害。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

環團與藍綠立委指南部縣市空汙治理成效差，高雄以天氣、產業結構不同，無法和北部縣市相提並論；屏東縣府則喊冤，指「汙染元凶不在屏東，做得再好效果有限」；雲林縣府盼中央多投注資源防制。

高雄市環保局長蔡孟裕說，高雄近三年細懸浮微粒PM2.5減幅僅百分之十六點八，是受雨量、風速等氣候影響，一○五年降雨量三一○三點五毫米，去年降至一一二四點五毫米，都影響空品數據。若以九十六到一○六年的數據比較，PM2.5平均值已從四十七點七微克降至廿六點九微克，減幅逾四成，目前各項防制工作還在持續中。

蔡孟裕說，台北、高雄產業結構不同，氣候條件也不一樣，拿來相比並不適當。

屏東縣是總統蔡英文的故鄉，PM2.5濃度卻最糟，減幅也是全台最少。屏東縣環保局副局長宋增紅表示，屏東縣在台灣最南端，地理位置十分吃虧，就算縣內做得再好，都有六成來自縣外的空汙，因大武山在潮州一帶作為屏障，秋冬的境外空汙在此上空滯留，是空汙揮之不去的主因。

宋增紅以小琉球為例，為何島上沒工廠，卻仍飽受空汙之苦？就是空汙往南飄所致。改善屏東空品，需要全台共同努力。

雲林縣空汙去年減量兩成，環保局長張喬維說，多數電力供應來自中南部，政府理當投注更多資源，空汙改善腳步自然就會加快。