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環署發獎金…台中、屏縣 減空汙最夠力

2018-01-26 00:00聯合報 記者董俞佳／台北報導

環保署昨天表揚空汙減量有成縣市，署長李應元（右）頒獎，台中市長林佳龍（左）到場領...
環保署昨天表揚空汙減量有成縣市，署長李應元（右）頒獎，台中市長林佳龍（左）到場領獎。 記者楊萬雲/攝影
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秋冬空品紅害不斷，為改善空汙，環保署鼓勵地方協調公私場所自願降載，前年底首度提出空汙減量評比，可獲獎勵金。環保署昨舉辦表揚，台中市於六都評比第一名，獲一千萬元，其餘得獎縣市還有嘉義縣等，但遭外界質疑台電台中火力發電廠屢降載，也算台中市府「業績」？屏東縣去年空汙量增加，還能獲獎？

根據昨評比結果，直轄市組取兩名，台中市第一名獲一千萬元，新北市第二名獲八百萬元；縣市組嘉義縣第一名、屏東縣、澎湖縣分為第二、三名，分別可獲得五百萬、四百萬、三百萬元。

環保署空保處長蔡鴻德說，台中不只火力發電廠，還有其他幾間大型企業都有減，才讓空汙削減量達到兩千零卅七公噸，削減比值達到百分之八點七，六都第一。至於屏東，去年PM2.5紅害站日數不減反增，蔡鴻德強調屏東固定汙染源確實有減量，但降雨少造成空汙累積，無法避免。

環保署長李應元說，屏東跟高雄一樣，氣象條件不同，沒有東北季風，經常是靜風狀態，空汙是「上天來的事情」、「這個力量太大」，會協調其他縣市幫忙同步減量。

台中市長林佳龍昨出席頒獎時說，獲獎代表這幾年的努力受到肯定，未來獎金會用來推動電動公車等。他說防空汙大作戰是他的施政重點，很多人誤以為台中空汙最嚴重，可是台中不只改善最多，還比全國平均好。

環保署說，這筆獎勵金來自空汙基金，獲獎縣市須運用於空品改善及汙染防制工作。本次評比期間為一○五年第四季至一○六年第一季。

火力發電廠李應元PM2.5林佳龍

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