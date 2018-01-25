空汙減半提前超標 民眾喊：無感

2018-01-25 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



根據環保署最新統計，去年全國紅害站日數已比104年少一半，但去年中南部民眾卻多次上街抗議空汙嚴重。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

環署：紅害日減半 提早超標

環保署長李應元前年底宣布，蔡政府上任兩年PM2.5紅害站日數要比一○四年減兩成。根據環保署最新統計資料顯示，去年全台空氣品質測站紅害日數比一○四年大減一半，提早達標還超標。但國內空品好轉，有民眾認為感受不到。環保署說，數字會說話，「空氣真的有變好」，可能是空汙意識抬頭，民眾對空汙防制要求變高，感受因而有落差。

不過，環保署也強調，空汙減量須長期觀察維持。

蔡政府上任後面臨空汙議題，中南部民眾屢上街爭取藍天、好空氣。李應元前年底提出空汙作戰目標，設定去年PM2.5紅色警戒站日數要比一○四年減兩成、二○一九年減量一半。根據環保署統計數字顯示，李應元所提已達標。

根據環保署的資料顯示，一○四年全國PM2.5紅色警戒站日數總計九九七次，去年已降到四八三次。各縣市部分，空汙重災區台中市從七十二次降到十六次、彰化縣從五十五次降到十八次、南投縣從一 百次降到四十四次、雲林縣從一一六次降到五十三次、台南市從九十二次降到四十三次、高雄市從二八八次降到二一四次。

質疑…數字有落差 哪有變好

當時李應元也提出一○八年底PM2.5平均濃度降到十八微克，環署最新統計也顯示，目前已降到十八點四微克。

部分民眾則對空品好轉認為無感；且根據環保署資料，台北市、基隆市、新竹縣市等去年PM2.5紅色站日數是零，但去年十一月廿九日北部空品也紅害，耶誕節、跨年也一片紅通通，質疑數字恐有問題；另現行採用的空氣品質指標（AQI）前年底才上路，與過去監測標準不同，如何對照比較？

環保署空保處長蔡鴻德說，該統計採全國七十六個空品監測站PM2.5日均值超過五十四微克來計算，與空品指標是否改採AQI沒關係，且紅色站日數是採日平均，去年底北部空品較糟的時候，PM2.5經過廿四小時平均後未達五十四微克，因此未列入。

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣說，紅色站日數採日平均，無法顯現出民眾對空汙當下的感受，認為環保署當初訂出的減半目標恐是取巧。蔡鴻德說，紅害站日數減半是事實，數字呈現空氣有變好，但空汙濃度會上下調整，還是要持續監督、觀察，才能維繫好空氣。