怪怪…去年PM2.5紅色站次數 台北竟是零

2018-01-25 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



空汙擾人，不過，環保署統計資料顯示，全台空氣品質測站紅害日數比104年大減一半。根據環保署統計，台北市、基隆縣、新竹縣市去年都沒有PM2.5紅色警戒次數。不過，民眾大多搖頭表示，對空氣變好「無感」，此外，台北市去年底空氣明明有幾天都很差，怎麼都沒有紅色站日數也感到奇怪。

環保署解釋，紅色站日數是以日平均計算，且數字會說話，空氣真的有變好，並認為這是因空汙意識抬頭，多數民眾對於空氣汙染有更高要求才有感受差異。不過，環保署也強調，空汙減量必須長期觀察才能維持。

蔡政府上任後，面臨空氣汙染議題，中南部民眾也屢上街頭爭取藍天、好空氣。李應元於前年底提出空汙作戰目標，設定兩年內細懸浮微粒PM2.5紅色警戒站日數2017年減量2成、2019年減量一半的目標。根據環保署統計數字顯示，李應元所提兩年後的目標，已經於2017起年底達標。此外，當時也提出2019年底PM2.5濃度降到18微克，環署最新統計也顯示，已經降到18.4微克。

根據環保署的資料顯示，2015年全國PM2.5紅色警戒站日數總計為997次，而去年一整年已經降到483次。各縣市數字中，空汙重災區中南部部分，台中市從72次降到16次、彰化縣從55次降到18次、南投縣從100次降到44次、雲林縣從116次降到53次、台南市從92次降到43次、高雄市從288次降到214次。

環保署空保處處長蔡鴻德表示，統計方式是採全國76個空氣品質監測站細懸浮微粒(PM2.5)日均值超過54微克，達到對人體有害的紅色站警界日數計算。該統計與過去一致，並未因前年底空氣品質指標(AQI)上路而有改變。

不過，針對紅色站日數減少一半，空氣變好，民眾大多無感。且根據環保署資料，不管是台北市、基隆市、新竹縣市等去年PM2.5紅色站日數竟然是零，也跟一般民眾感受差很大。隨意舉例，去年底不論是11月29日西半部空品紅害淪陷或者是聖誕節、跨年等，北台灣都是一片紅通通，甚至台北101還一度消失，怎麼會是零天？蔡鴻德表示，紅色站日數是採日平均，去年底北部空品較糟的時候，PM2.5經過24小時平均未達54微克，因此未列入。

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣說，計算紅色站日數採日平均，無法顯現出民眾對於空氣汙染當下的感受，她也認為，當初李應元訂出紅害減半是取巧。不過，對此蔡鴻德表示，紅害站日數減半是事實，數字呈現出空氣有變好。他也提到，雖然去年底就達到空汙減半目標，不過，空氣汙染濃度會上下調整，還是要持續監督、觀察，才能維繫好空氣。