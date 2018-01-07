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因應空汙問題停售92無鉛汽油? 中油澄清並無計畫

2018-01-07 12:31經濟日報 記者潘羿菁╱即時報導

根據平面媒體報導，中油為了因應空汙問題以及2035年停售燃油機車政策，目前評估停售92無鉛汽油，消息一出，引起各界關注，中油今日發布新聞稿澄清，目前並無停售計畫，請消費者安心。

中油強調，國內92、95及98汽油之供應取決於市場需求，目前上述三項油品國內銷量占比分別約為25％、75％及5％，顯示92無鉛汽油仍有一定的消費族群，未來中油公司仍將一本服務消費大眾需求的立場，充分供應上述92、95及98汽油等油品，請消費者放心！

中油公司空汙內銷

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