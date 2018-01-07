親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
濕地保育現危機
勞基法修法爭議
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚選戰
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

氣象專家示警！台灣恐出現極寒冷天氣

高屏空汙管制嚴 業者五方式因應

2018-01-07 01:32經濟日報 記者江睿智／台北報導

高屏地區自2015年6月30日實施空汙總量管制，未來在高雄新增投資案，包括華邦落腳南科高雄園區及群創擴廠，皆必須取得足夠抵換量才能投資。依高雄市府規畫，新投資案取得抵換量主要為交易及拍賣兩大管道，另外還可收購汰換二行程機車、汰換燃油公車、洗掃街等方式取得抵換量。

高雄市府近期將汰換8萬輛二行程機車、估算約有170公噸Voc（揮發性有機化合物），經環保署審查通過後，高雄市府將會釋出，賣給業者。據了解，可能賣給群創擴廠之用。至於華邦日前宣布在高雄投資3,300億元的12吋晶圓廠，官員說，華邦申請設廠許可時，亦須提出抵換量來源，據了解，因華新麗華集團在高雄有多處工廠，減量有成，將會挪給華邦擴廠時抵換。

環保署空保處長蔡鴻德強調，高屏地區進入總量管制，在高屏地區新設工廠必須拿到抵換量，否則沒有設廠空間。

高屏地區目前可以釋出抵換量、可供交易來源相當有限，主要是自2015年6月30日之後關廠的排放額度、廠商額外減量（減量超過5%且較實際排放量有減少部分才可抵換），以及高雄市府汰換二行程機車、燃油公車更新為電動車等。

官員指出，高屏地區實施總量管制後，已有14家工廠關廠，關廠後排放量可以交易，不過因工廠皆屬小型，可交易抵換量有限。原工廠所有人可於關廠後60天內申請抵換量，若沒有業者提出，最後可能收歸市府所有。

根據高雄市府規畫，新投資案會增加汙染排放量，因此都必須先取得抵換量，增量抵換來源主要有五個管道。一是民間工廠交易平台買賣，亦即業者間談好價格即可成交，如中油買下中美和關廠後的土地及排放量，價格可以不公開，但交易量必須登錄。此外，高雄市府握有抵換量，也會透過交易賣給業者，以引導產業走向。

第二個管道是在拍賣平台競標。依規畫，高雄市府每六個月、手上累積逾50公噸的量才會拍賣。如高雄市汰換二行程機車有成，累積減量超過50公噸才會拍賣。

第三個管道是業者自行取得抵換量。官員舉例，若在高雄已有既設廠，額外減量額度可供新廠用。又例如，台積電可以宣布自行收購1萬輛二行車機車，取得額度後，向高雄市環保局申請許可。

第四個管道是公私部門夥伴方式（PPP），官員舉例，可與環保局合作汰換二行程機車，業者付錢取得抵換量。

第五個管道是洗掃街，即業者認養洗掃街，但此方式只能取得粒狀物抵換量。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
分享

環保群創公車

相關新聞

高屏空品連三天「橘色提醒」 中部以北不差

2018-01-07 05:38

高屏空汙管制 業者減排抵換額度擬再限縮

2018-01-07 01:32

高屏空汙總量管制 新減碳目標6月起上路

2018-01-07 01:32

北市油煙空汙占3成 議員：少見抓餐廳

2018-01-06 23:06

中市污染全球城市第24名? 市府：調查不客觀

2018-01-06 18:12

南投縣燃煤1天4噸 中火卻高達5萬噸

2018-01-06 13:18

抗空汙或抗熱？學校沒錢...只能清淨機、冷氣2選1

2018-01-06 09:00

用空氣清淨機該開窗還是關窗？專家建議開小縫

2018-01-06 08:50

東北季風、南方雲系影響 高屏空品「橘色提醒」

2018-01-06 05:16
看更多

熱門文章

陳抗維安警察背上背六支 網友紛紛詢問「那是什麼」？

2018-01-06 16:33

不捨員警用盾牌取暖 許淑華批時代力量浪費社會資源

2018-01-06 21:28

包正豪：李遠哲不僅不是神 還會睜眼說瞎話

2018-01-06 11:47

陸委會要大陸後果自負 專家：根本狗吠火車！

2018-01-06 08:31

影／因應中共片面啟用M503 IDF戰機擬全年進駐馬公

2018-01-06 09:29

衛哨待命班不懼官威獲好評 陸軍部隊覆練這套程序

2018-01-06 12:08

時力持續禁食抗議 徐永明抱怨：介壽派出所不肯借廁所

2018-01-06 16:11

時力帳篷被拆淋雨睡總統府前 網友：這天氣這雨會死人好嗎？

2018-01-07 01:33

美專家建議購KC-130 其實是KC-135

2018-01-06 15:10

時力再出招「退回勞基法」五字投影登上總統府高牆

2018-01-06 19:09

淋雨受不了！時力深夜搭帳篷 警方第6度舉牌並拆除保管

2018-01-07 01:02

執政杯葛在野 學者批：忘初衷 比國民黨還可惡

2018-01-06 13:25

立委級陳抗警方不敢驅離 採「准出不准進」對峙中

2018-01-06 14:09

涼山特勤軍官遭共諜滲透？國防部：兵役舊屬關係

2018-01-06 09:46

批綠修勞基法是個人意志 林飛帆：賴清德走江宜樺老路

2018-01-06 11:53

徐永明：派出所廁所不給借 警：是真的堵住壞掉

2018-01-06 20:11

抗議修法 洪慈庸跟小英說：離您最近的 便是我們了

2018-01-06 19:16

故宮南院遊客續縮水 一年不如一年

2018-01-06 23:50

中市污染全球城市第24名? 市府：調查不客觀

2018-01-06 18:12

藍台東縣長初選民調 饒慶鈴勝出

2018-01-06 13:25

開通微博與陸網友交流？ 蔣萬安澄清：假的！

2018-01-06 23:02

俞大維故居存廢 丁守中請「管爺」管一管

2018-01-06 20:00

宣傳式射擊通報 軍備局空中哨兵將掛紅隼升空實彈射擊

2018-01-06 15:03

退回勞基法靜坐遭拒馬隔離 勞動法學者：勿成鐵幕國家

2018-01-06 16:44

警欲拆時力帳篷未果 府前警民對峙中

2018-01-06 09:37

影／吳釗燮探視時代力量禁食 與黃國昌擦出小火花

2018-01-06 12:22

民進黨台南市長初選爆咖啡疑雲？ 黃偉哲喊冤

2018-01-07 00:51

用空氣清淨機該開窗還是關窗？專家建議開小縫

2018-01-06 08:50

「學長好！」江啟臣市場拜票 巧遇海龍蛙兵學長

2018-01-06 15:17

賴清德當和事佬？稱讚張花冠、陳明文合作好

2018-01-06 10:33

李俊毅抨擊牽「黑金之手」 黃偉哲：我反黑金

2018-01-06 15:48

署名「你心中最軟的一塊」 勞工明信片反勞基法修惡

2018-01-06 12:01

冷眼集／大小綠鬥法 藍自動消音？

2018-01-06 13:25

網路流傳阿扁唱「春天的花蕊」 LINE友人：扁PO的

2018-01-06 19:06

總統府秘書長吳釗燮赴凱道 籲時力回議場協商

2018-01-06 11:40

初選辯論 李俊毅：月領60萬整年選舉？4立委都給答案

2018-01-06 17:06

民進黨議場外紮營 學者批忘了初衷比國民黨還可惡

2018-01-06 11:30

影／回立院協商？時力立委轟走吳釗燮

2018-01-06 17:42

反修勞基法 徐永明上鍊自鎖凱道

2018-01-06 09:40

看王炳忠事件 陳虎門：這樣抓共諜 大陸會笑

2018-01-07 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top