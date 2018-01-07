高屏空汙管制嚴 業者五方式因應

2018-01-07 01:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



高屏地區自2015年6月30日實施空汙總量管制，未來在高雄新增投資案，包括華邦落腳南科高雄園區及群創擴廠，皆必須取得足夠抵換量才能投資。依高雄市府規畫，新投資案取得抵換量主要為交易及拍賣兩大管道，另外還可收購汰換二行程機車、汰換燃油公車、洗掃街等方式取得抵換量。

高雄市府近期將汰換8萬輛二行程機車、估算約有170公噸Voc（揮發性有機化合物），經環保署審查通過後，高雄市府將會釋出，賣給業者。據了解，可能賣給群創擴廠之用。至於華邦日前宣布在高雄投資3,300億元的12吋晶圓廠，官員說，華邦申請設廠許可時，亦須提出抵換量來源，據了解，因華新麗華集團在高雄有多處工廠，減量有成，將會挪給華邦擴廠時抵換。

環保署空保處長蔡鴻德強調，高屏地區進入總量管制，在高屏地區新設工廠必須拿到抵換量，否則沒有設廠空間。

高屏地區目前可以釋出抵換量、可供交易來源相當有限，主要是自2015年6月30日之後關廠的排放額度、廠商額外減量（減量超過5%且較實際排放量有減少部分才可抵換），以及高雄市府汰換二行程機車、燃油公車更新為電動車等。

官員指出，高屏地區實施總量管制後，已有14家工廠關廠，關廠後排放量可以交易，不過因工廠皆屬小型，可交易抵換量有限。原工廠所有人可於關廠後60天內申請抵換量，若沒有業者提出，最後可能收歸市府所有。

根據高雄市府規畫，新投資案會增加汙染排放量，因此都必須先取得抵換量，增量抵換來源主要有五個管道。一是民間工廠交易平台買賣，亦即業者間談好價格即可成交，如中油買下中美和關廠後的土地及排放量，價格可以不公開，但交易量必須登錄。此外，高雄市府握有抵換量，也會透過交易賣給業者，以引導產業走向。

第二個管道是在拍賣平台競標。依規畫，高雄市府每六個月、手上累積逾50公噸的量才會拍賣。如高雄市汰換二行程機車有成，累積減量超過50公噸才會拍賣。

第三個管道是業者自行取得抵換量。官員舉例，若在高雄已有既設廠，額外減量額度可供新廠用。又例如，台積電可以宣布自行收購1萬輛二行車機車，取得額度後，向高雄市環保局申請許可。

第四個管道是公私部門夥伴方式（PPP），官員舉例，可與環保局合作汰換二行程機車，業者付錢取得抵換量。

第五個管道是洗掃街，即業者認養洗掃街，但此方式只能取得粒狀物抵換量。