高屏空汙管制 業者減排抵換額度擬再限縮

2018-01-07 01:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



業者自願減量、關廠、將其轉換為抵換量，是目前高屏地區增量抵換主要來源之一。環保署表示，將修改法規，高屏地區業者減排及關廠排放量可抵換、交易額度將進一步限縮。

此舉意味，高屏地區未來可釋出交易抵換量會愈來愈少。雖達到減排目標，但投資恐會多少受影響。

高屏總量管制自2015年6月30日開始實施，針對高屏地區既存工廠，以在總量管制實施前七年最大排放量訂出「認可量」，作為管制基準，依認可量往下減排5%，作為減排目標。若是關廠，現階段作法亦是以認可量減5%後的額度，再以1.2:1比例換成抵換量，估計關廠後可交易額度約是認可量的八成。

環團批評，環保署訂的減量標準、也就是所謂的「認可量」，比業者實際排放量高，以認可排放量減5%根本達不到真正的減量。環團主張，應以實際排放量而非認可量，作為減排基準。

因此環保署去（2017）年決定修改「削減量差額認可保留抵換及交易辦法」，將採行兩項加嚴措施。第一、受管制業者，必須是「實際排放量」往下削減額度才可抵換、交易。也就是說，業者以認可量往下減5%，雖達標，但若要將減排轉成抵換量，必須要減更多，才能抵換交易；第二，若是關廠，則以關廠前一年實際排放量，以1.2:1折算成抵換量，估計關廠後可交易額度約是認可量的五成。

簡單說，某家工廠於2015年底自願關廠後，若其排放量認可量為100噸，目前約可拿到80噸抵換量，可用來交易。