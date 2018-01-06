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東北季風、南方雲系影響 高屏空品「橘色提醒」

2018-01-06 05:16聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天受東北季風及南方雲系影響，各地有局部短暫雨。高屏空品區為「橘色提醒」，金門、竹苗、中部、雲嘉南空品區為普通等級，北部、宜蘭、花東空品區及馬祖澎湖為良好等級。

環保署表示，明起受鋒面接近影響，中部以北及宜蘭陣雨或雷雨，其他地區局部短暫雨。高屏空品區為「橘色提醒」竹苗、中部、雲嘉南空品區為普通等級，北部、宜蘭、花東空品區為良好等級

環保署表示，8日受鋒面通過影響，中部以北及宜蘭陣雨或雷雨，其他地區局部短暫雨。中部、雲嘉南及高屏空品區為普通等級，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為良好等級。

圖／環保署空氣品質監測網
圖／環保署空氣品質監測網
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金門澎湖馬祖

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