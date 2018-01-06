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立院排除空汙、礦業法 民團聯合譴責：民進黨罔顧民意

2018-01-06 00:22聯合報 記者侯俐安╱即時報導

立法院臨時會，本該列為重要法案的「空汙法」卻被排除在外。圖為立法院議場。記者周佑...
立法院臨時會，本該列為重要法案的「空汙法」卻被排除在外。圖為立法院議場。記者周佑政／攝影
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每逢冬天全台籠罩空汙、威脅全台健康，本該列為重要法案的「空汙法」卻被排除在立法院臨時會外，就連蔡英文總統先前承諾要優先處理的礦業法也未被納入臨時會，民間團體今天聯合發表聲明譴責民進黨罔顧人民對環境與健康權的需求，拖延空污法、礦業法修震案，只想以傷害勞動安全作法討好資方，大開經濟、勞權轉型倒車，辜負人民期待作法「必然將付出政治代價」。

綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會等民間團體今天晚間聯合發表聲明譴責，執政黨罔顧改善空汙的迫切需求與強烈呼聲，以及礦業法已進入委員會逐條審查的進展，拖延重要環境法案修法，「執政黨只重視財團聲音，聽不見弱勢悲鳴，漠視人民基本的環境權與健康權！」

聲明指出，昨日立法院對於臨時會議程的朝野協商沒有達成共識，民進黨政府與立院黨團堅持於本次臨時會不處理社會已有共識、應儘快修正加嚴的空汙法及礦業法，反而選擇要強勢通過社會批評不斷的勞基法修惡案。

今年跨年期間全台西半部都壟罩在紫爆的嚴重有害健康等級，是近三年來最嚴重的空汙日。民間團體聯合聲明指出，空汙問題的嚴重性引發全國關注，環保署在去年六月就預告將修正空氣汙染防制法，但行政院在本會期之初卻沒列為優先法案，一直到秋冬空汙季引發民怨，行政院長賴清德才承諾將在本會期處理，但實際上行政院是拖延到會期結束前的最後一天才將修正草案交付衛環委員會審查，技術性的讓立法院來不及在本會期審議，讓人高度質疑執政黨解決空污問題的決心。

民間團體也指出，礦業法修法也是民間和朝野的共識，過去一年已進行兩次逐條審查，但賴清德上台後，不僅推出向業者傾斜的礦業法草案，同樣也是到會期的最後一週才排入議案進行實質審查。

民間團體指出，令人遺憾的是民進黨黨團大多數立委罔顧民意，淪為遵循黨院意志的棋子。行政院沒有拿出要積極處理空汙法及礦業法的態度，民進黨黨團也就不排進臨時會；但對於行政院不理會社會批評聲浪而想要強度關山的勞基法修惡案，民進黨黨團卻積極動作務求在三天內三讀通過。由此可看出，這個會期民進黨黨團在環保與勞工議題上的表現，完全不及格。

民間團體聯合譴責，民進黨政府與立院黨團不願正視人民對於環境與健康權的需求，拖延空汙法修正案與礦業法修正案的審議，只想以傷害勞動安全的做法討好資方，大開經濟與勞權轉型的倒車，如此辜負人民期待的做法，必然將會付出政治代價。

礦業法民進黨立法院

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