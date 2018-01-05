空汙嚴重受不了 中市11校申請裝設空氣清淨機

2018-01-05 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市空汙嚴重，民眾把矛頭指向台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市空汙嚴重，在主婦聯盟台中分會、台中市親子共學團等親子團體多次走上街頭，不但自請空汙假，並且爭取在空汙重災區的教室能裝設空氣清淨機議題醱酵，台電台中火力發電廠附近台中市龍井區共11所國中小已提出申請，已由台中市教育局統一彙整，集體向台電促進電力發展營運協助金審議委員會申請。

台中市環保局長白智榮說，台中市環保局持續監控空氣品質，網站上提供即時空氣品質資訊，以及空氣品質資訊行動APP。空汙基金運用在消減汙染源上，經採取100多項空品改善措施，全國創舉達20多項，空汙逐漸改善，細懸浮微粒年均濃度從103年的27微克/立方米，逐年下降至106年的20.2微克/立方米，紫爆天數從103年的87天，逐年下降至106年的24天。

中部包括主婦聯盟、親子共學團，台中市荒野保護協會等親子團體，多次走上街頭，針對空汙嚴重問題「拒絕霾留台中」、「我要好空氣」，除了有的家長「自力救濟」，自請空汙假，也爭取空汙重災區學校的教室裝設空氣清淨機。

台電表示，針對台中火力發電廠周邊台中市龍井、清水、梧棲、沙鹿、大肚等5區域國中小睦鄰回饋，協助申請裝設空氣清淨機，已有龍井區11所國中小提出申請，目前由台中市教育局統一彙整，向台電促進電力發展營運協助金審議委員會核可。