中火鄰近污染學校買空氣清淨機？中市教育局要再評估

2018-01-05 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



高雄市教育產業工會今天抨擊教育局對校園空汙作為消極，希望極度空汙17區，國中小教室應盡速裝置空氣清淨機。同樣也有台中火力發電廠的污染，台中市教育局今天表示，對於購買空氣清淨機，需要再研議。

台中市教育局說，為降低不良空品對各級學校、幼兒園學生的影響，已要求各校每日上午8時及下午1時依據市府環保局空品監測網即時空品資訊懸掛空品旗，也利用跑馬燈等管道進行預警，只要空品達紅色等級以上，各校課程活動就會調整於室內進行或延期辦理。

台中市教育局說，在教室設置空氣清淨機涉及相關的經費、地域差異、用電需求等問題，必須會再進一步審慎評估。