高屏空品從紅害降為「橘色提醒」

2018-01-05 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



昨受偏東風影響，背風面西半部擴散能力差，又有渦流現象，使得空氣汙染持續累積以及跨縣市往北輸送。環保署指出，今天空氣品質會改善。今明兩天高屏空氣品質將從紅害降為「橘色提醒」，7日還可能有久違的普通等級。

環保署指出，今明兩天受東北季風及南方雲系影響，各地有局部短暫雨，高屏空品區都為「橘色提醒」，北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為普通等級，宜蘭及花東空品區為良好等級。

另外，7日鋒面接近，各地有局部短暫雨，中部、雲嘉南及高屏空品區為普通等級，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為良好等級。