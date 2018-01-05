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高屏空品從紅害降為「橘色提醒」

2018-01-05 05:02聯合報 記者董俞佳╱即時報導

昨受偏東風影響，背風面西半部擴散能力差，又有渦流現象，使得空氣汙染持續累積以及跨縣市往北輸送。環保署指出，今天空氣品質會改善。今明兩天高屏空氣品質將從紅害降為「橘色提醒」，7日還可能有久違的普通等級。

環保署指出，今明兩天受東北季風及南方雲系影響，各地有局部短暫雨，高屏空品區都為「橘色提醒」，北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為普通等級，宜蘭及花東空品區為良好等級。

另外，7日鋒面接近，各地有局部短暫雨，中部、雲嘉南及高屏空品區為普通等級，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為良好等級。

根據環保署資料顯示，紅害為對所有民眾健康有害，橘色則是對敏感族群有害。

高屏空品從紅害降為「橘色提醒」。圖／擷取自環保署網站
高屏空品從紅害降為「橘色提醒」。圖／擷取自環保署網站
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空氣品質空氣汙染

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