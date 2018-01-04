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趁著空汙紫爆偷燒垃圾 民眾氣炸「廢氣還吸不夠？」

2018-01-04 10:49聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

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台南市新化區民眾反映最近空氣都散發「臭味」，懷疑有人偷燒垃圾，已持續快一周，今天上午濃煙飄往新化國小一帶，老師提醒學生要戴上口罩，民眾氣炸了，自己扮柯南終於找到垃圾悶燒地點；台南市環保局表示已派稽查人員趕往，若發現有人偷燒垃圾、廢棄物，請打檢舉專線2687651，24小時都有專人接聽。

新化居民張先生說，近來新化常傳出偷燒事件，且都燒很大，不是廢棄物就是電纜，因風向不同會飄往不同地方，只能從「臭味」推測方向，在新化國中、高中、中興路、外環路一段，還有佛顓寺、知義母都會聞到， 「見天色陰暗或霧就燒 」，竟趁著空氣品質不好偷燒，令人氣炸。

今天清晨臭味更重，飄向新化國中、國小附近一區，有家長回應說「現在國小附近味道很重，小孩戴口罩也沒用」， 氣憤地說「不要姑息這些製造空污的人」，不少民眾自己扮柯南，從臭味研判可能偷燒的地點，今天上午有人在新化高速公路高架橋下一條小路，發現一處溪邊正在冒煙，走近看是一處低漥的坑洞，被放火燒垃圾。

「要捉偷倒垃圾現行犯很難，但看相關單位要不要作為！」民眾已通報環保局，希望能會同警察調路口監視器逮到這些製造空汙的人；環保局表示，民眾若發現偷倒及偷燒垃圾，24小時都可以通報，若屬重大集團行為將會同檢警共同偵辦，也呼籲不要有亂燒廢棄物行為，讓空氣品質更惡化。

台南新化區連日來空氣都飄散惡臭，民眾自己扮柯南上午在一處偏僻溪邊，發現燒廢棄物冒...
台南新化區連日來空氣都飄散惡臭，民眾自己扮柯南上午在一處偏僻溪邊，發現燒廢棄物冒煙地點，懷疑有人趁著空汙紫爆偷燒垃圾。圖／讀者提供
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台南新化區連日來空氣都飄散惡臭，民眾自己扮柯南上午在一處偏僻溪邊，發現燒廢棄物冒...
台南新化區連日來空氣都飄散惡臭，民眾自己扮柯南上午在一處偏僻溪邊，發現燒廢棄物冒煙地點，懷疑有人趁著空汙紫爆偷燒垃圾。圖／讀者提供
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廢棄物空汙

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