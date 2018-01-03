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空污修法若未列臨會議程 藍擬公投綁大選

2018-01-03 20:57中央社 台北3日綜合報導

立法院長蘇嘉全明天召集朝野協商臨時會事宜，在野黨團聚焦空污法修法，國民黨團總召林德福說，空污法修法若未列入臨時會議程，計畫2018九合一選舉合併舉行空污公投。

蘇嘉全4日上午將召集朝野協商，研商民進黨立委柯建銘等67人所提召開臨時會相關事宜。

民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪向中央社記者說，5日召開臨時會後，民進黨團預計以3天處理勞基法修法，接著處理監委人事同意權、農田水利會組織通則修正草案、所得稅法修正草案、總預算案，及住都中心設置條例等。

針對在野黨要求將空污法修法列入臨時會議程，劉櫂豪說，民進黨當然重視空污問題，行政院也提出院版草案，但因還沒有在委員會初審，臨時會排不進來，朝野立委還有不同意見，因此排在下會期最優先法案，「下會期2月1日就開始了」，不必急於一時。

林德福表示，臨時會召開在即，黨主席吳敦義在中常會中要求黨團該表達立場就表達、該堅持要堅持向全民交代，民進黨若未將空污法修法納入臨時會議程，國民黨團將透過記者會訴諸全民，並計畫2018年九合一選舉合併舉辦空污公投。

中國國民黨立法院黨團書記長林為洲說，黨內有建議包含空污法修法、集遊法修法、稅改及總預算案，都可能列為國民黨臨時會的優先法案，但目前優先法案尚未定案，明天上午黨團幹部將開會進行最後的拍板，未來也將在全院委員談話會中提出國民黨的優先法案表，與民進黨的提案併案表決。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，明天開黨團會議討論臨時會的攻防與立場，勞基法修正草案審議過程中，程序有很大問題，再加上勞動部民調指出，受僱者大多是不支持的，臨時會將勞基法草案列為議程的正當性不夠，希望以礦業法修正草案和空污法修正草案為主。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞呼籲，臨時會不要常態化，若真要召開，應維持遇重大事項召開臨時會的基本精神，空污問題嚴重，臨時會應針對空污問題做更廣泛的討論。

李鴻鈞說，行政院長賴清德應在臨時會時來立法院就未來台灣空污，從能源、交通、經濟等短中長期政策進行報告，報告後再來修法或立法解決空污。

空污立法院民進黨

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