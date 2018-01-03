親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
賴內閣傳改組？
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚2018
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

跨年放煙火 澎湖PM2.5濃度達紫爆6倍

2018-01-03 20:57中央社 台北3日電

日前跨年遇上3年來最嚴重境外空污攪局，但許多縣市跨年活動仍然放煙火，環保署今天公布相關數據，澎湖縣跨年煙火晚會PM2.5小時濃度最高達447微克，是PM2.5紫爆的6倍。

日前跨年遇上近3年最嚴重境外空污來襲，全台西半部空氣品質嚴重不佳，環保署為此首次開設指揮中心應變，呼籲大家少放煙火，環保署今天公布數據，有12縣市、14地點跨年活動有施放煙火。

根據統計，施放煙火的有台北市101跨年煙火、美麗華百樂園、基隆市港邊新光碼頭煙火秀、桃園市高鐵特區五月天演場會、彰化市公所煙火活動、南投縣日月潭及清境農場、雲林縣劍湖山、高雄市義大、金門縣政府、屏東縣東港煙火秀、澎湖縣政府活動、花蓮縣太平洋觀光節及連江縣政府活動。

環保署監測站及監測車能監測到的相關空氣品質數據僅有高雄義大跟澎湖馬公，高雄義大放煙火時測到的PM2.5濃度150微克／立方公尺，比細懸浮微粒（PM2.5）紫爆71微克多了一倍以上：而澎湖馬公測站距離施放煙火地點僅數十公尺，懸浮微粒（PM10）小時濃度卻高達663微克／立方公尺，PM2.5則高達447微克／立方公尺，是PM2.5紫爆6倍。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德指出，施放煙火雖然時間短但因為瞬間濃度高，因此仍會排放空氣污染，其他縣市施放的煙火雖然因距離監測站較遠或風向不同，並沒有監測到高濃度測值，但實際上施放煙火的空氣污染已經飄散到空氣中影響空氣品質。

蔡鴻德指出，根據目前空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法，PM2.5日均值濃度要達到150微克／立方公尺才能禁止施放煙火，但當空污緊急應變時還在放煙火，「這樣很怪」，會檢討法令、研議相關辦法。

PM2.5跨年空氣品質

相關新聞

放煙火空汙？柯P、李應元不同調 環署數據這樣說

2018-01-03 17:45

PM2.5年均值惡化 左營紫爆時數是基隆331倍

2018-01-03 13:57

力推電動機車 經部：未來5年建立3310座充換電站

2018-01-03 13:06

一個天空兩個台灣 PM2.5南北差距再拉大

2018-01-03 11:35

中南部擴散條件不佳 高屏空品區紅害

2018-01-03 11:06

「別花錢在王炳忠身上」 王定宇籲陸處理空汙

2018-01-03 10:24

近半年未更新 環局空汙網淪殭屍站 記者一問竟詐屍

2018-01-03 09:00

空品回升 仍要注意戴口罩

2018-01-03 05:09

防臭氧 桃園首座光化學監測站啟用

2018-01-03 00:31

高雄大眾運輸免費減碳有感 學者：結束才是考驗

2018-01-02 23:49
看更多

熱門文章

記得他嗎？失蹤飛官何子雨妻 14天失去2最愛男人

2018-01-03 15:08

國軍新加熱式餐盒好吃 陸軍自謂超越小七趕上新加坡

2018-01-03 12:09

中國大陸擬大舉聘僱我人才 馬英九：高興都來不及

2018-01-03 15:40

邱毅：看到馬英九的孤單身影 彷佛看到無力的自己

2018-01-03 18:15

認兩岸應承認分治事實 馬英九：最先搞兩個中國是大陸

2018-01-03 15:53

護照出包用貼紙補救 李茂生酸：不得貼封面

2018-01-03 07:10

競選看板出現日文網友議論 議員參選人：創意

2018-01-03 12:08

基層領比科長多…薪俸公平性 考委喊檢討

2018-01-03 14:19

禁五星旗遭駁 姚文智：禁掛我國旗者修法限掛其國旗

2018-01-03 22:20

搶救低薪 孫大千再轟吳敦義：國民黨睡著嗎？

2018-01-03 08:51

內閣傳改組 三首長被點名

2018-01-03 01:44

國軍新版野戰口糧 肉乾變大片了

2018-01-03 10:43

失蹤飛官妻訴哀情 馮世寬：國軍從未忘記何子雨

2018-01-03 17:53

蔡政府軍公教年改惹議 孫文學校推「年金信賴保護公投」

2018-01-03 11:23

反共義士范園焱去世 享壽83歲

2018-01-03 22:03

馬英九告邢泰釗洩密 北檢分他案由主任檢察官偵辦

2018-01-03 10:48

薪俸高的背後…外勤警領多？爆肝換來的

2018-01-03 14:21

國民黨桃園市長未定 至少6人有意參選

2018-01-03 13:46

國民黨新竹市長初選 林耕仁率先登記

2018-01-03 12:04

「未來軍購」知多少 台灣真被當凱子繳保護費嗎

2018-01-03 08:00

馬英九三中案過年前將起訴？北檢：報告後再回應

2018-01-03 09:56

「一例一休」被糾正 行政院推給立法院

2018-01-03 17:29

「別花錢在王炳忠身上」 王定宇籲陸處理空汙

2018-01-03 10:24

【重磅快評】新春起訴馬英九 北檢和特定媒體合署辦公？

2018-01-03 16:23

力推電動機車 經部：未來5年建立3310座充換電站

2018-01-03 13:06

超前部署防制陸船 海巡艦艇將進駐七美

2018-01-03 19:54

7架UH-1H直升機交7校 直降校園學生驚呼

2018-01-03 13:30

民眾提案禁五星旗 法務部：不予採納

2018-01-03 14:16

國軍加熱式餐盒 這8種超鹹口味遭官兵打槍不量產

2018-01-03 12:38

馬英九新春將遭起訴？ 北檢：純屬臆測

2018-01-03 19:09

為蔡政府兩岸提解方 馬英九：無統一共識就續深化交流

2018-01-03 15:32

周刊爆曾與馬英九談中視賣保力達 蔡正元：從無此事

2018-01-03 12:09

馬英九三中案農曆年間將起訴？ 蔡正元：早就聽說了

2018-01-03 11:04

一個天空兩個台灣 PM2.5南北差距再拉大

2018-01-03 11:35

民進黨再請吃麥當勞 藍委諷：光吃有用嗎？

2018-01-03 17:04

黨產條例違憲？ 邱大展籲立即「停止運作！」

2018-01-03 17:06

勞基法修法提高加班時數 數據神打臉

2018-01-03 18:02

馮世寬遭點名撤換 國防部：有上任就有卸任

2018-01-03 11:36

影／王炳忠案 國防部：4現役、2退役軍人列證人

2018-01-03 11:41

國軍新餐盒 陸軍：比便利店、星光部隊的都好吃

2018-01-03 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top