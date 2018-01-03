「別花錢在王炳忠身上」 王定宇籲陸處理空汙

2018-01-03 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南地區今早霧茫茫一片，能見度不佳。記者綦守鈺／攝影 分享 facebook

台南地今天不少民眾出門感受整個天空霧茫茫，不僅高樓大廈全看不見，連路都很難看清楚，連立委王定宇都開直播，認為空氣品質實在太糟糕，不知道到底是塵霾還是霧？希望能改善。南區氣象中心則表示，今天清晨有低雲或霧影響能見度，今日監測到的雲嘉南地區等地分別轉為澄、紅色的不健康狀態，顯示空氣品質不佳。

台南地區民眾今早出門，發現天空霧霧的，擔心到底是霧霾還是霧？連立委王定宇也開直播，表示「這是美麗的晨霧，或是致命的霧霾？」希望台灣應該致力於處理減少本土的「固定污染源」、「移動污染源」，而對來自中國的「境外污染源」，希望中國大陸經費要用在正途，不要投擲在「按讚送3000」的王炳忠身上。

南區氣象中心表示，今早台南的能見度很糟，是輻射霧、太陽加熱後就消散了，導致整個天空看起來霧濛濛，能見度差，民眾可能會覺得濕氣較重，輻射霧大都發生在冬天，由於地面迅速之散熱作用，使低空中之水氣冷卻而凝結成小水滴，浮游於近地面空氣中而造成。

但也提醒民眾，今日空氣品質不佳，中部及雲嘉南地區亮橘燈（對敏感族群不健康），與高屏及屏東地區紅色警示（減少在戶外活動），今天也有颱風形成，原位於南海之熱帶性低氣壓已於今日8點發展為今年第１號輕度颱風布拉萬(BOLAVEN)，編號1801，往西朝中南半島前進，目前預計對台無影響。