近半年未更新 環局空汙網淪殭屍站 記者一問竟詐屍

2018-01-03 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思萍 ／報導



去年7月北市環保局舉辦記者會，設置空氣品質預報網提供世大運各場館區域的空品預報，當時環保局長劉銘龍認為，環保署空氣品質預測範圍從基隆到桃園，為北市的13倍，無法反映實際狀況，有另外預報的必要。 記者吳思萍／攝影 分享 facebook

空汙嚴重，台北101跨年要不要放煙火成為話題，讓人想不到的是北市環保局的兩個空汙網站「空氣汙染防制資訊網站」、「空氣品質預報網」竟然慢了好幾拍，新的一年過兩天了，空汙資訊還停留在去年8月，淪為「殭屍網站」；昨天下午經記者詢問，「消失的4個月」資訊又在一小時內飛快補齊。

• 空汙假看得到吃不到

台北市公私立國小廣設「空氣盒子」。 圖／台北市教育局提供 分享 facebook

空汙危害健康，民眾不得不用放大鏡檢視，也引發多次爭議。去年9月有台北市議員質疑，台北市政府官方LINE引用民間廠商「空氣盒子」所測PM2.5濃度示警，與環保署空氣品質指標（AQI）有落差，可能造成不必要的恐慌。環保局認為空氣盒子精確度無法和環保測站相比，建議定位為環境教育教材。

北市環保局去年10月30日公告，空氣品質指標值（AQI）若達到一級嚴重惡化（AQI>400）將宣布停課、戶外工作者停班；但室內工作者可關窗上班，不用停班。

市議員徐世勳質疑，空氣品質AQI>400為停班停課標準，要達到並不容易。環保局長劉銘龍坦言，過去5年都沒達到停班停課標準，徐因此質疑，規定只是訂來當花瓶？

• 空汙防制資訊 去年8月停擺跨年

北市環保局管理的空氣汙染防制資訊網站形同虛設，資料近4個月未更新，經記者詢問後才一次補足4個月的空汙相關資訊。 圖／擷取自空氣汙染防制資訊網站 分享 facebook

北市環保局2013年設置空氣汙染防制資訊網站，網站上寫著，為了掌握北市空氣品質長期變化趨勢，研擬適當的空汙對策，會說明空汙管制政策、發布新聞稿、活動訊息、各類汙染源管制計畫的連結等。

但昨天檢視網站最新消息，卻停留在去年8月洲子環保公園「植物愛蚯蚓」的親子體驗營活動，對眾所矚目的去年底空汙狀況，隻字未提。

環保局簡任技正顏伶珍說，空氣汙染防制資訊網站目前已有45萬7000多瀏覽人次，因為環保局網站較多人看，因此空汙相關資訊會放在環保局主網，另外需要報名的活動，則會放在「空氣汙染防制資訊網站」讓民眾方便報名。

環保局空汙防制管理科長楊梅華說，這幾個月發生的重大空汙新聞稿，為了方便民眾查詢，都直接放在環保局網站；若民眾想了解更多空汙防制資訊，環保局官網也有連結可連入「空氣汙染防制資訊網站」。

• 空氣品質預報網影片下架 環保局：要轉型

北市環保局管理的空氣品質預報網，昨天空氣品質預報影片仍停留在去年12月1日的預報，經記者詢問後，環保局立即將預報影片下架。 圖／擷取自空氣品質預報網 分享 facebook

環保局去年7月大動作舉辦記者會，宣告空氣品質預報網將提供世大運各場館區域的空氣品質預報服務，並海選2名英文主播，提供英文播報。當時環保局長劉銘龍認為，環保署空氣品質預測範圍從基隆到桃園，為北市的13倍，無法反映實際狀況，因此有另外預報的必要。

但昨天檢視空氣品質預報網，影片內容還停留在12月1日的空氣品質預報，整整慢了一個月，經過記者詢問相關細節，環保局立即下架影片。

楊梅華說，空氣品質預報網在世大運期間是試辦性質，今年將轉型，改拍攝宣導影片，宣導如何因應空汙，並運用超商、App推播，讓更多民眾能看到。

• 市議員：要給即時資訊 別讓錢打水漂

台北市議員汪志冰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市議員汪志冰說，空汙的問題很大，民眾每天出門用鼻子和喉嚨都感覺得出來，但環保局總是慢半拍。照理說北市環保局設置的空汙相關網站，應該要讓每天外出的民眾有很大參考作用，要即時與精確，否則形同虛設。

汪志冰說，空汙對老人、小孩的影響尤大，教育局也都是根據環保局的空汙資訊讓各級學校因應，應提供準確資訊給民眾。環保局要再花200萬讓「空氣品質預報網」轉型，她說，確保空汙資訊沒有時間差最重要，否則花錢養蚊子網站沒有意義。