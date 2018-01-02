【重磅快評】李應元非孔明 草船借箭也射不了空汙

2018-01-02 10:01 聯合報 主筆室



台北101大樓變身火樹銀花，搭配獨樹一格的光雕秀，氣勢磅礡，但也難免帶來空汙。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 跨年連假碰上空前嚴重空汙，民眾冒著吸細懸浮微粒〈pm2.5〉危害參加跨年活動，心理高度忐忑。管空汙的環保署長李應元神回應，「祈求東風吹跑空汙，把空汙往日本吹…」。署長公衛出身，不懂氣象、風場、地形可以理解，但說台灣冬天東風可以吹到日本，就未免離譜，東南西北分不清了。

今天東北季風稍稍減弱，迎來冬天以來難得的東風，花蓮、台東是受風面，風場翻過中央山脈的下沈作用，汙染物沈陷，讓西半部成汙染物重災區；尤其白天吹海風，把汙染物鎖死在內陸；一直要到黃昏後向海吹的陸風才會將汙染物稀釋，讓空汙稍微改善，這是台灣的海島特色，尤其境內百岳高山，更讓風場變化極巨。

萬一台灣冬天吹東風，那還真不是好消息。大陸入冬後西風盛行，將華北重工業的汙染送進東海、太平洋，之後強勁的東北季風直送台灣，再加上台灣本土汙染源，空氣品質陷入紅害。

為了應付上月底的反空汙大遊行，行政院端出《空汙法修正案》、接著院會通過《空汙防制行動方案》，幾乎是照環保署草案原樣端出；糟糕的是院長賴清德也是公衛出身，對空汙的理解不會比李應元多；雖然部會首長、政務委員具備其他領域專長，但開會總不好掠美主管部會，因此空汙整治始終跳不出環保思維。李應元只能「少放煙火別烤肉」老調重彈，說明他對空汙防制黔驢技窮。

空汙整治必須跨部會推動，才不至遺漏汙染源。過去對空汙防制除了固定汙染源、移動汙染源建立了制度，對不從排放管排出的逸散型汙染源，始終沒有有效對策；為人所知的對策似乎只有廟宇封爐減香。

這些是環保署主管業務，不歸環保署管的製造更多汙染；例如放天燈、燒王船、神明遶境、鹽水蜂炮…，分散在內政部、交通部、地方政府，非但沒有減少汙染，甚至還辦成地方特色節慶。

問題的根本出在中華文化裡的「熱鬧」因素，除非讓民眾理解熱鬧得付出健康受損的巨大代價，必須做出選擇，否則空汙整治將成效緩慢。