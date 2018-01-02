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高屏空品持續紅害 環團：被放生地區

2018-01-02 05:14聯合報 記者董俞佳╱即時報導

昨日境外空汙減少，不過，高屏地區昨天幾乎所有測站都達到對所有人不健康的紅害，未來一連三天仍是紅害。環保團體則表示，高屏地區持續紅害，顯示中央政府的應變機制有問題，高屏簡直被放生。

環保署指出，今天大陸冷氣團稍減弱，中南部地區風速偏弱，高屏空品區為「紅色警示」，中部、雲嘉南空品區及金門、馬祖為「橘色提醒」，北部、竹苗空品區及澎湖為普通等級，宜蘭、花東空品區為良好等級。

明天中南部擴散條件不佳，高屏空品區仍為「紅色警示」，中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」，北部、竹苗空品區為普通等級。1月4日風場改變影響，西半部擴散條件轉差，高屏及雲嘉南空品區為「紅色警示」，中部空品區為「橘色提醒」，北部、竹苗空品區為普通等級。宜蘭、花東空品區則都為良好等級。

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣表示，12月31日聲稱是3年來最強境外霾害，但依照環保署所訂的《空氣品質惡化緊急防制辦法》，卻僅達到最輕微的預警二級，因PM2.5分級門檻超高，連預警一級都碰不到，更何況能真正強制汙染源減排一成的緊急三級.

許心欣說，這凸顯出環保署的緊急防制辦法分級的荒謬與不切實際，應深刻檢討緊急防制辦法分級，而不是僅能協調台電降載，道德勸說大型汙染源減排，應從法規面強制才有用。她指出，得回歸中央法制面調整分級，讓地方依法行政動起來，否則高屏持續被放生的情況將持續存在，中央也置身事外。

高屏地區未來一連三天仍是紅害。圖／擷取自環保署網站
高屏地區未來一連三天仍是紅害。圖／擷取自環保署網站
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