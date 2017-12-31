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太可怕！ 全台空氣品質目前一片紅通通

2017-12-31 18:59聯合報 記者許俊偉╱即時報導

跨年倒數計時，不過各地空氣品質今天急速惡化。根據環保署空氣品質監測網資料顯示，目前全台各地幾乎都是一片紅害，環保署李應元提醒，民眾出門看完煙火，不要在外溜躂太久，趕快進到室內。

環保署指出，冷空氣挾帶境外汙染物南下，空氣汙染逐漸加劇，又以北部地區空品惡化最快速，也最有感，是近3年空氣汙染最嚴重狀況。

環保署今天開設中央空氣品質防制指揮中心，持續監控空氣汙染狀況，並對外發布即時訊息。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，目前全台各地幾乎都是一片紅害。圖／擷取自環保署...
根據環保署空氣品質監測網資料顯示，目前全台各地幾乎都是一片紅害。圖／擷取自環保署網站
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空氣品質空氣汙染李應元
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