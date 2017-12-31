跨年夜空汙嚴重 環署開緊急會議應變

2017-12-31 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今天跨年夜，空氣品質不佳，北部空氣品質預報為橘色警戒，意即對敏感族群不健康。本報資料照 分享 facebook 跨年空污情況嚴重，目前霾害沙塵已隨冷氣團南移中，環保署昨晚11點20分緊急通知，這波境外污染今天凌晨就會影響台灣，西半部從北到南空氣品質指標（AQI）恐整片不良紅，今早中央空氣品質防制指揮中心更e二級開設會議應變，環保署估計這波恐將成近三年最嚴重個案，提醒民眾不可輕忽。另外，今天大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北台灣氣溫明顯轉涼，且越晚越冷。

全台跨年夜空品恐陷入近幾年最糟的情況，環保署表示，台灣西半部及馬祖、金門都將達到對全民不健康的紅色有害等級，宜蘭及澎湖為敏感族群不健康的橘色警示等級，花東也只有黃色普通等級。

因為霾害與沙塵接連影響，環署預估，影響時間預估將持續至1日中午前後，最需要注意的是雲嘉南地區，因為風勢強勁也會引發濁水溪揚塵，將出現境外與本地污染疊加的效果，PM10濃度可能會創新高，在這幾個縣市跨年民眾要特別留意。

由於境外污染的PM2.5及PM10最高濃度，隨著冷空氣由北向南移動，環署預估跨年夜前後各地空品都勢必受影響，民眾應注意防範，尤其是敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間劇烈活動，民眾參加跨年晚會活動最好戴上口罩，降低影響程度，並建議下載「環境即時通」手機APP，設定適合自己的警戒值，隨時留意空氣品質資訊。

由於今天跨年夜空品將是近年最糟一次，但包括台北101及雲林劍湖山世界仍然有大型煙火活動，環保署提醒高空煙火釋放，瞬間PM2.5小時濃度都超過100微克，民眾要觀賞煙火要避開下風處，避免遭受更多空污危害。

環保署空保處長蔡鴻德說，這次空污可能與2006年3月19日的個案類似，霾害與沙塵接連影響空氣品質，並可能成為近3年最嚴重個案。據了解中央部會及相關官員已經嚴陣以待。

張鴻德表示，今天上午7時至9時將率先抵達北部，隨後將逐步由北至南傳送。整個西半部及馬祖、金門將達「不良紅」，宜蘭及澎湖為「橘色提醒」，花東空品區為「普通」。

中央氣象局指出，今天各地氣溫下降，北部中午高溫僅15、16度左右，其他地方白天高溫雖然還有20至25度，不過隨著冷空氣持續南下，氣溫也會下降。今晚跨年夜到元旦清晨是這波冷氣團威力最強的時候，台南以北及宜蘭低溫將下探14、15度，高屏、花東則在16、17度。

降雨方面，今天上半天水氣仍多，東半部及北部地區降雨仍較明顯，中南部山區也有零星雨；下半天水氣減少，北部轉為多雲的天氣，東半部降雨也會變得較為局部，中南部則為多雲到晴。

元旦清晨東半部雲量偏多，見到曙光機率較低，中南部較為晴朗，見到曙光的機率高，北部從雲間中也有見到曙光的機率。

氣象局表示，明天元旦仍受冷氣團影響，各地回溫不明顯，北部高溫只有19、20度。周二起，冷氣團持續減弱，不過各地仍早晚偏涼，尤其中部以北及東北部低溫還是只有14、15度，白天氣溫回升明顯，北台灣高溫可以到21至23度；水氣偏少情況下，各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫降雨。周四北方冷空氣可能南下，水氣增加，不過強度仍待觀察。