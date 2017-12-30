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「全球從沒核電廠轉型做火力」

2017-12-30 23:50聯合報 記者淑君／新北報導

核四廠前廠長王伯輝期待有朝一日氛圍改了，核四就有機會啟封。 記者吳淑君／攝影
核四廠前廠長王伯輝期待有朝一日氛圍改了，核四就有機會啟封。 記者吳淑君／攝影
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核四轉型為火力發電廠可行嗎？前核四廠廠長王伯輝直說，「不可能」！他說，核四廠是量身定作，「全世界沒半個核能電廠轉型做火力」，那是完全不一樣的設計，更不像燃油車子改成燃氣那麼簡單。

「回家了、回家了，核四都被封存了啦……」，王伯輝回想三年前他仍在廠內，接到太太來電告知核四要被封存。廠內沒電視，急著趕回家開電視一看，頭條就是當年行政院長江宜樺宣布核四封存消息。

「機組還在作測試，同仁士氣不能垮」，他寫了封信給所有員工「封存是為啟封作準備」，穩住士氣。

但在當時，私底下他卻得寫封存計畫，還得再寫個啟封計畫。當年深怕人家以為「封存玩假的」，啟封計畫討論完後就得撕掉了，詎料國民黨選舉敗得那麼慘，本來想選完由江宜樺決定公投，後來不了了之。

「封存是為啟封作準備」這句話多沈重？王伯輝說，民國一百年，核四試運轉時廠區人聲鼎沸，最多有五千人進出，如今剩下四百人，附近店家生意一片蕭條，可想而知。轉眼，三年過去了，盼不到啟封，政府還打算把燃料棒運回去拆解掉，如果走到這一步，「要恢復就很困難了」。

王伯輝說，他知道台電想在三、四號機組預定地，改做燃煤或燃氣再生能源，一、二號機沒動它，兩者送電出去和取水地方共用，「這和核四整個轉型是不一樣，也不看好」。

核四江宜樺選舉
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