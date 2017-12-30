有電不用硬燒煤 「為何不管PM2.5」

核四廠三年「封存」期限本月底到期。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

核四該不該轉為綜合電廠？清華大學工程與系統科學系教授李敏認為，政府不能為意識型態不計成本代價，不顧國家發展需求，並直指政府處理核四問題「荒腔走板」。

聖約翰科大校長艾和昌也認為，應決定是否要全面廢核，以免每年還要負擔封存維護費用。

李敏強調，再生能量密度低，各種發電方案及環境適不適合都需考慮。

李敏說，核四資產約三千億元，如果廢除，三千億元誰出？從公司治理角度來看，核四是資產，只是沒有利潤，國家一直喊窮砍軍公教福利，前瞻計畫也才八千億元，一下子流失三千億元，說得通嗎？

李敏指出，PM2.5大家都說會致癌，對健康不好，理論上當然是越少越好。但現在政府放著可發電的不用，反而要燒煤，可是PM2.5為什麼就不管呢？他強調，政府可以信守競選承諾，但不能不切實際，無論用煤、天然氣等，首要思考「原料哪來」？「空汙是否可以承受」？

對學者質疑，台電發言人林德福表示，核四廠封存今天屆滿三年，在二○二五年非核家園政策下，核四啟動的可能微乎其微，台電內部勢必要將核四規劃轉型其他用途，因此提出轉型為綜合性電力園區的想法，設置綠能發電及燃汽、燃煤電廠，最終是否採此方式轉型，由政策決定。

林德福說，核四用地四百多公頃，目前僅使用一部分，未來綜合性電力園區預計設置在尚未使用的空地、山坡地，原核四設備會暫時維持現狀。

林德福說，核四周邊道路、廠房等設施已經完備，未來核一、核二會除役，必須彌補電力需求，花了二千多億元蓋核四，直接拆掉太浪費，必須做最好的利用，要轉型或賣掉也需要時間，必須花費一定的人力及維護費用，以維護資產的價值。