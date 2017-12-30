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解核四困境 需務實能源政策

2017-12-30 23:50聯合報 記者祁容玉吳淑君王敏旭林敬殷／連線報導

核四歷經緩建、廢核案、停建、再復工、封存，明年擬轉型綜合電力設施。 記者王敏旭／...
核四歷經緩建、廢核案、停建、再復工、封存，明年擬轉型綜合電力設施。 記者王敏旭／攝影
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核四廠封存今天屆滿三年，台電計畫明年再啟動一年八億元「資產維護管理計畫」，轉型為綜合性電力設施，引發核四所在地貢寮區仁里里里長吳勝福砲轟和當初「徵收土地」地目不符，要求先「還地於民」，「核四未來」更須讓貢寮人「公投」決定。

對貢寮人醞釀明年發動公投，要求拆除核四並還地於民，行政院發言人徐國勇表示，行政院對民眾發動的公投題目，均表達尊重的立場，在政策未討論做出決策前，不方便就任何一項公投議題發表評論。

徐國勇說，核四未來的定位和走向，行政院尚未進行政策討論，核四議題涉及的層面甚廣，行政院會密切關注，一旦有進行討論就會對外公布。

針對用地取得的問題，台電發言人林德福說，核四用地是卅多年前徵收，也確實興建核四廠，是否現在有徵收目的不符問題，要再確定。

反核自救會會長吳文樟認同在地人公投決定未來。 記者吳淑君／攝影
反核自救會會長吳文樟認同在地人公投決定未來。 記者吳淑君／攝影
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吳勝福怒罵，貢寮人已被核四騙了一次，搞到最後核四蓋好不啟用卻直接封存，現在又說要改為其他電廠。當初核四廠徵收土地地目為「核能用地」，如不作核四，廉價徵收土地都應全部還地於民，他家被徵收的他願意全部買回來。

鹽寮反核自救會會長吳文樟也說，核四在民國六十九年徵收土地，蓋到現在卅七年了，完成百分之九十八，雖希望轉型，但如果變成火力發電（燃煤）就反對，能轉型為醫院，大家可就近就醫，是百姓的最愛。

吳文樟指出，「拼裝」的核四廠本身不健全，大家對它沒信心，如果執意商轉供電，拿百姓性命當賭注，「寧可沒電、也不要核四商轉」，在地人公投決定自己的未來是選項之一，他認同。

對貢寮人醞釀明年發動核四公投，新北市長朱立表示「尊重」，但以新北市角度看，他認為，台灣使用核能卅幾年來，未針對未來核廢料去處作出明確決斷，一直「以拖待變」，是新北市民和核電廠周邊居民最大疑慮，如果台電永遠把核廢料長期放在核電廠，身為地方首長和新北市民「都不能接受」。

朱立倫說，推動非核家園，各界理念他都贊成，但非核家園要有完整配套，不用核電，其他的電要怎麼來？政府要務實面對，負責任訂出能源政策，「不要講不可能達成的目標」。

核四廠興建計畫從一九八○年提出，歷經暫緩興建、廢核案、停建、再復工、又停工封存，共經過「三位總統、四次追加預算、十二位行政院長」，投入近三千億元資金，封存三年來就花費近廿九億元維護保養測試。

核四公投貢寮
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