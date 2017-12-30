空汙、統籌款…四縣市集體向中央爭錢

中彰投苗四縣市首長（由左至右）林佳龍、魏明谷、陳正昇（南投縣副縣長）、徐耀昌呼籲宮廟響應宗教場所和宗教活動低碳化。 記者簡慧珍／攝影 分享 facebook 中部四縣市首長會議昨在彰化舉行，縣長魏明谷主張空汙基金應採「屬空主義」，也就是空汙擴散範圍內的縣市都拿得到。台中市長林佳龍則加碼主張，中央應提高空汙基金費率，縣市的文創觀光業的營業稅也應留在地方，四縣市集體向中央爭「錢」。

中彰投苗四縣市首長昨天邀廿五家宮廟及宗教團體，共同簽署宗教場所低碳認證簽署書，宣示中部共同對抗空汙的決心。

台中市民政局副局長盧政遠表示，低碳認證宗教場所台中已推動兩年，已有一○八家宮廟響應，作法是減香、金紙集中焚燒、改用環保金紙，和其他三縣市分享經驗，藉此希望更多宗教場所加入。

提到空汙，魏明谷說，台中火力發電廠的空汙不只台中市民受害，鄰近縣市居民都吸得到，空汙基金卻是台中分配最多，實在不公平，他希望空汙基金改採「屬空主義」，空汙擴散範圍都可分配到空汙基金。

其他三縣市都支持魏明谷的主張，林佳龍除呼籲中央的四成空汙基金，應再釋出兩成給重大汙染源周邊縣市，也要調高空汙費率，縣市的文創觀光稅收（營業稅）應盡量留在地方。

魏明谷接著再拋出以「人頭」計算統籌分配稅款的構想。他以台北為例，人口是彰化的兩倍，統籌分配稅款卻是彰化的四倍，改採人頭計算，就不會有「人少錢多」的不合理情形。

彰縣府估算，改用人口計算，統籌分配稅款可望增加十七點三四億元。林佳龍說，財劃法已多年未修，建議中央修法將錢、權下放，尤其台中市人口多、地域廣，統籌分配稅款的分配指標權重應調整，降低營利事業營業額權重，提高人口數與土地面積權重，讓台中市得到更多資源建設。

中市府估計，若改以人口計算，一年將增加五十億元。

但南投縣副縣長陳正昇說，南投面積廣大，若用人口分配統籌稅款，會面臨廿億元的財政缺口，造成偏鄉更缺乏建設資源，不支持這項提案。