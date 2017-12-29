醫：暴露空汙影響新陳代謝 連「呼吸都會胖」

2017-12-29 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



醫師指出，長期暴露空汙將影響新陳代謝，連呼吸都會胖。圖／報系資料照 分享 facebook

空氣汙染已是全球關注的公衛問題，對健康的危害經許多研究證實，從外至內遍布全身，除暴露高風險環境的工作者，如工廠、粉塵環境或油煙環境等，「通勤族」也首當其衝，空汙與肺癌、肝癌等癌症關係密切，甚至影響新陳代謝讓人連「呼吸都會胖」。

●暴露空汙 罹患肝癌人數增加

國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良指出，空氣中的空汙包含細懸浮微粒PM2.5、氮氧化物、琉氧化物、一氧化碳、臭氧等。整體而言，台灣在國際間排放PM2.5的排名屬於「中等暴露」，仍比北美洲、歐洲部分國家及澳洲高，許多研究已證實PM2.5對人體健康的危害。

郭育良表示，國內研究分析發現，長期暴露於PM2.5對65歲以上成年人的肺功能造成影響，也與逾65歲的慢性阻塞性肺病患者至急診就醫相關。

台大公衛學院取自新北市平均年齡54歲的成人健檢資料所進行的研究發現，空氣中的懸浮微粒PM10與腎臟功能下降相關；陽明大學環境與職業衛生研究所執行逾2萬名Ｂ肝帶原者，超過20年的追蹤，也發現本土PM2.5暴露高的人肝癌罹病人數增加。

國外研究也發現，罹患肝癌的患者，治療期間如持續暴露於PM2.5濃度較高的環境，治療效果或預後也較差。

●空汙影響新陳代謝 連「呼吸都會胖」

甚至於是呼吸，台灣氣喘醫學會副秘書長、胸腔重症科醫師蘇一峰說，空汙微粒有分大小，較大的微粒會掉落至氣管或被喉嚨阻擋，透過咳嗽或氣管纖毛拍出；較小的微粒如PM2.5，則會透過呼吸道進入人體，之後一路深入至肺泡後沉積，可能再滲入肺部血管，形成全身性的循環。

因此，當細懸浮微粒透過肺部血管，在血液流通形成全身循環，將影響新陳代謝引發肥胖，可說是連「呼吸都會胖」，也會增加糖尿病、高血壓罹患風險。

其餘重大的健康影響則包含肝癌、乳癌、腎臟癌、膀胱癌、腦癌等罹病風險增加，也可能影響孕婦與胎兒早產、流產，寶寶出生後過動、注意力不集中等問題。

●孕婦暴露空汙 增加妊娠糖尿病風險

而孩童對空汙的健康反應，又更是敏感。郭育良說明，國內研究已發現PM2.5對孩童肺功能急性與長期的影響，也會引起呼吸道發炎。PM2.5高的日子，孩童因氣喘疾病至急診就醫增加。

而PM2.5以外的其他空氣汙染物也會影響健康，近來針對孕婦與胎兒進行研究，發現孕婦身處本土一氧化碳暴露濃度範圍時，胎兒罹患異位性皮膚炎的機率增加，及暴露在本土一氧化氮暴露濃度範圍時，則可能增加孕婦妊娠糖尿病的罹患率。

在另一項國衛院研究中，以健保資料庫裡女性罹患肺癌的資料作分析，發現以行政區為單位，每一立方公尺增加10微克的PM2.5，就會增加約16％女性罹患肺癌的風險，且估計台灣有11％的女性肺癌可能與PM2.5暴露有關。

●兒時暴露空汙 恐影響長大肺功能

蘇一峰解釋，空汙對健康的危害由外至內、遍及全身，不僅會對呼吸道、眼睛、皮膚形成過敏，當吸入呼吸道更會引發過敏反應刺激，經常出現乾咳症狀，如患者本身就有呼吸道問題，更可能引起氣喘、肺阻塞的急性發作，也會增加肺癌病人的死亡率。

尤其當較小的空汙微粒進到全身血液循環後，不僅免疫力會下降，也會增加心肌梗塞、狹心症、冠狀動脈硬化的症狀，更可能導致血管發炎硬化，使得血管鈣化後影響血液流通，進而增加腦血管問題形成腦中風、失智、腦神經退化等風險。

而且，空汙也會導致呼吸道的纖毛失去功能，或直接刺激造成氣管上皮細胞發炎，形成不斷乾咳，如同清喉嚨般咳嗽的症狀，久而久之，也就可能因氣管持續發炎而逐漸形成慢性肺部氣管炎，從類似氣喘的體質演變成真正的氣喘。

蘇一峰提醒，如民眾屬心肺功能不佳、癌症患者必須格外小心空汙，於戶外空氣品質健康指標不佳時，減少外出；通勤族出門應常戴口罩。如是幼童則應自小就避免過度暴露於空汙還境，可能影響長大後的肺部功能。