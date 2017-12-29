空污問題 總統：兩岸應進一步溝通

2017-12-29 18:09 中央社 桃園29日電



總統蔡英文今天表示，空污問題是區域內國家共同面對的問題，無關政治，是與人民健康有關的議題，「很適合，也應該是兩岸進一步溝通的一個議題」。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

空污問題引發關注。總統蔡英文今天表示，空污問題是區域內國家共同面對的問題，無關政治，是與人民健康有關的議題，「很適合，也應該是兩岸進一步溝通的一個議題」。

蔡總統、副總統陳建仁下午參訪中科院研發展示館，並在中科院與媒體年終茶敘。媒體詢問，日韓已與中國協商空污問題，在目前兩岸情勢下，台灣的對策為何？區域合作可能嗎？

蔡總統表示，兩岸交流仍持續，雖然沒有進行政治層次較高的交流，但技術、一般性的交流都持續進行。

蔡總統強調，健康對人民來說是最重要的事，「也應該是我們大家最大的共識的所在」。空污的問題無關政治，而是人民健康的問題，這項議題「很適合，也應該是兩岸進一步溝通的一個議題」。

至於區域合作，蔡總統表示，身為區域的一員，台灣很樂意參與國際或是區域間有關空污的對話跟合作。

她提到，其他國家例如日本、韓國等周邊國家也同樣面臨空污問題，台灣會積極與這些國家進行空污防制技術與科技、公共衛生政策等方面交流。

蔡總統說，期待區域內國家在面對共同的問題時，包括健康議題，有更高的共識，「一起來防制空污」。

針對空污問題，蔡總統日前表示，境外移入的污染源占比甚高，請行政團隊在最短時間內參考日、韓等周邊國家近年因應境外移入空污作法與國際經驗，就防制技術、環境科學資訊與可能的國際合作，提出有效的對策，並做成相關政策規劃來因應。

環保署曾指出，空污的成因，除了包括以中國為主的境外移入，還包括固定污染源、移動污染源。