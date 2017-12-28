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研究：PM2.5增6微克 孩童肺功能降2%

2017-12-28 00:07中央社 台北27日電

國家衛生研究院追蹤1000名孩童肺功能檢驗結果，比照所在地PM2.5濃度，發現每...
國家衛生研究院追蹤1000名孩童肺功能檢驗結果，比照所在地PM2.5濃度，發現每暴露6微克/立方公尺，孩童肺功能就會減少2%，恐增加死亡率。聯合報系記者徐如宜／攝影
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PM2.5恐影響孩子肺部發育，國家衛生研究院追蹤1000名孩童肺功能檢驗結果，比照所在地PM2.5濃度，發現每暴露6微克/立方公尺，孩童肺功能就會減少2%，恐增加死亡率

國衛院、衛生福利部國民健康署與行政院環境保護署2015年起共同執行為期3年的「細懸浮微粒（PM2.5）對民眾健康影響」研究，綜合9項大小研究，針對PM2.5對健康的影響做出初步結論，預計明年1月發表。

國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良今天受訪時表示，本次研究範圍涵蓋PM2.5對孩童呼吸道發炎、氣喘影響，以及65歲以上年長者肺功能、肺阻塞患者影響等。

除此之外，最新研究更發現PM2.5濃度愈高，對孩童肺功能傷害愈大，今年首次公布研究成果。

郭育良說，研究團隊追蹤1000名孩童從出生到10歲的肺功能檢驗結果，比照所在地PM2.5濃度數據，發現每暴露6微克/立方公尺，孩童肺功能就會減少2%，雖因無法長期追蹤得知會增加多少肺部疾病風險及死亡率，但國外研究早已顯示，肺功能愈差、死亡率就愈高。

研究團隊另根據2016年各鄉鎮區PM2.5濃度推估年平均值，發現台中以南多數地區PM2.5濃度高於24微克/立方公尺，高屏部分地區更高於30，顯示中南部地區的PM2.5汙染亟需控制。

郭育良表示，PM2.5暴露越高、健康效應越大，世界衛生組織（WHO）建議PM2.5年平均濃度應低於10微克/立方公尺，台灣近年的年平均值雖然已經有降低趨勢，但仍高於國內標準15微克/立方公尺，還有努力空間。

PM2.5死亡率氣喘
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