北部空品轉好 中南部持續深陷紅色地域

2017-12-27 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



昨大陸冷氣團減弱，境外汙染影響減少，台灣竹苗空品區以北至宜蘭、花東及澎湖的空氣品質指標為「普通」。環保署表示，中部局部地區、雲嘉南及高屛空品區空氣品質為「紅色警示」，金門為「橘色提醒」，北部、竹苗、澎湖及馬祖為「普通」，花東為「良好」。

環保署指出，昨西半部因風力減弱大氣擴散條件轉差，使得汙染物累逐漸積，中部內陸靠近山區地區、雲嘉南及高屛等弱風區域呈現對所有族群不健康的「紅色警示」；金門及馬祖則為對敏感族群不健康的「橘色提醒」。昨下午4點，77站中「紅色警示」22站、「橘色提醒」11站。

環保署表示，今天仍受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部風速弱、擴散能力不佳，中部局部地區、雲嘉南及高屛空品區空氣品質為「紅色警示」，金門為「橘色提醒」，北部、竹苗、澎湖及馬祖為「普通」，花東為「良好」。

環保署提醒，敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性。