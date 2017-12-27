高屏紅害 「空汙比食安嚴重」

屏東地區昨天一早就灰濛濛，空氣品質讓民眾特別有感。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

南部空汙持續紅色警戒，高雄地區測站幾乎都顯示是對所有族群不健康的紅色警示；全國排放PM2.5第三大的台電興達電廠減少燃煤量20%因應。屏東地區則一整天霧茫茫，民眾大嘆屏東明明是農業縣，無大型工廠卻承受如此空汙。

屏東及潮州地區昨天一早就出現紅色警戒，到了下午5時，屏東市區雖已轉成橘色警戒，但街頭仍是霧霧的，戴口罩的民眾明顯增加；潮州地區更慘，從上午到下午都在紅色警戒，有人說「現在口罩要戴兩層才夠」，還有網友嘆「空汙的嚴重性已經比食安問題還要嚴重。」

屏東縣環保局表示，只要空氣品質轉差，會立即啟動降載機制，除要求工廠配合降載，也會立即通報高雄，要求當地大型工廠配合降載，不過屏東有地形上的限制，擴散相對不易，希望從提升綠色交通等多管齊下，降低汙染源。

從八五大樓望出去的高雄港和柴山，全都因空汙而茫茫一片。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄昨天一整天都是紅色警示，台電興達電廠1號及2號燃煤機組減少燃煤量20%。台電昨同時舉辦「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書公開會議」，將新設3部潔淨天然氣機組，提升發電及環保排放效率，預計2023年起供電，並讓既有機組陸續除役。

台灣港務公司昨天則在高雄港旅客碼頭舉辦生態港認證發表會，董事長吳宏謀說，從101年開始至今年，台灣港群7大國際商港已全數通過生態港認證，推出的港船舶減速措施、靠港船舶接用岸電以及進港船舶使用低硫油品，都優先國際公約規定。

他表示，在完成認證作業後，對台灣港群的港埠環境建立有效的生態港管理原則，藉由生態港管理方法、減少成本、降低風險，達到環境保護與永續經營目的。